Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Falls die Stadtverordneten in Fürstenberg den Etat-Entwurf 2020 beschließen, machen sie den Weg frei für Investitionen in Höhe von rund 4,5 Millionen Euro. Am Donnerstagabend erläuterte Fürstenbergs Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) im Hauptausschuss die Schwerpunkte des Haushalts-Entwurfes. Für Infrastrukturmaßnahmen soll die Kommune dieses Jahr danach rund eine Million Euro aufwenden.

Möglich macht das die "sehr gute finanzielle Lage", wie der Bürgermeister betonte. Was dazu führt, dass die Hebesätze der Grundsteuern und der Gewerbesteuer nicht erhöht werden müssen und auf dem jetzigen Niveau bleiben. Auch die freiwilligen Leistungen und die Vereinsförderung bleiben laut Philipp auf dem Niveau der Vorjahre. Wermutstropfen: Für den Bau der Havelbrücke (Gesamtkosten rund 3,8 Millionen Euro) werde die Aufnahme eines Darlehens voraussichtlich 2022 notwendig.

Kämmerer Sebastian Appelt zufolge sollen Verpflichtungsermächtigungen in den Etat 2020 eingestellt werden. Ihre Höhe beträgt rund 600 000 Euro. Was ermöglicht, dass "frühzeitig Firmen für 2021 gebunden werden", falls die Realisierung von Projekten dieses Jahr fehlschlägt. Weil die Bewilligung für den Wasserspielplatz anders als vermeldet vorliegt, wird das Vorhaben mit einem Volumen von rund 160 000 Euro dieses Jahr realisiert.