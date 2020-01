Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Leidenschaftlich und teils turbulent, so ging es am Donnerstagabend im Fürstenberger Rathaus zu. Gleichwohl kam der Humor nicht zu kurz, als die Fraktionen des Stadtparlaments, Vertreter der Stadtverwaltung mit Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) an der Spitze, sowie die Ortsvorsteher sich im Hauptausschuss dem Etat-Entwurf für 2020 widmeten.

Sie gingen außerordentlich ins Detail, so dass manch einem Hören und Sehen verging. Der Ausschussvorsitzende Raimund Aymanns (Pro Fürstenberg) zauberte freilich Entertainer-Qualitäten hervor, so dass selbst bei brisanten Themen ein modus vivendi erreicht wurde.

Wohin mit dem Grünschnitt?

Das Projekt eines Trainingscamps samt Mehrzweckgebäude für Gästemannschaften beim SV Fürstenberg soll nach einer Intervention von Pro Fürstenberg in Angriff genommen werden. Geklärt werden muss die Frage der Betreiberschaft, hieß es. Fürs Erste wurden 5 000 Euro eingestellt, die der weiteren Planung dienen sollen.

Für den Erhalt der Badestelle an der Festwiese als kommunales Freibad soll die Vollzeit-Stelle eines zweiten Bademeisters ausgeschrieben werden, wobei er die Hälfte seiner Tätigkeit (voraussichtlich außerhalb der Saison) als städtischer Bediensteter andere Aufgaben erledigen sollte. Pro Fürstenberg hatte das Thema angeregt.

Die AfD scheiterte mit mehreren Anträgen, bei denen sich der Ausschuss auf eine Nachbearbeitung einigte. Einer galt der Verbesserung der Schulwegsicherheit unmittelbar vor der Drei-Seen-Grundschule an der Bergstraße. Erst einmal werden sich der Bauausschuss und die Schulkonferenz mit dem Thema befassen. Auch das von der AfD wieder zur Sprache gebrachte Thema einer eigenen Essensversorgung für die Schüler soll erst einmal von der Stadtverwaltung recherchiert werden. Zumal die Qualität der Essensversorgung derzeit sowieso Thema ist.

Weil für die Annahme von Grünschnitt durch die Kommune im Haushalt 25 000 Euro eingestellt sind und die Stadtverwaltung ohnehin zur Rechtssicherheit einer eigenen Annahmestelle recherchiert, zog die AfD-Fraktion einen entsprechenden Antrag ebenfalls zurück.

Der Weg zur Badestelle am Bürgersee soll ausgebessert werden, zugleich mäht der Bauhof im Rahmen seiner Möglichkeit die dortige Grünanlage.

Das Projekt eines Kita-Um- oder Neubaus in Bredereiche, so dass die Kita Storchennest in Blumenow abgewickelt wird, soll in einer Machbarkeitsstudie überprüft und die politische Durchsetzbarkeit beraten werden.

Bredereiche bekommt ein Tanklöschfahrzeug, sämtliche Feuerwehrleute eine neue Einsatzkleidung. In Himmelpfort soll das Areal am alten Kino und an der Feuerwache im Rahmen des neuen Parkplatz-Konzeptes umgebaut werden. Sowohl Mühlenfließ- als auch die Dahmshöher Brücke in Altthymen sollen saniert werden. Im Rathaus wird die Computeranlage erneuert.