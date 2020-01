Potsdam (MOZ) Es wurde vorab viel darüber spekuliert, wie sich eine Dreier-Koalition auf den politischen Betrieb in Potsdam auswirkt. Nach den ersten Ausschuss-Sitzungen, in denen es inhaltlich zur Sache ging, muss eine Verödung der Debattenkultur befürchtet werden. Zu beobachten etwa im Bildungsausschuss, wo das Ministerium besorgniserregende Statistiken zum Mangel an qualifizierten Lehrern vorstellte.

Genau eine Fachpolitikerin, Kathrin Dannenberg von den Linken, fragte dazu in der Sitzung immer wieder kritisch nach und stellte Ideen zur Bekämpfung der Missstände in den Raum. Von den Abgeordneten der CDU kam nichts, von den Grünen auch nicht. Man gehört ja jetzt der Regierung an und hält sich wohl deshalb mit Kritik zurück. Ärgerlich waren leere Phrasen aus den Reihen der SPD, nach dem Motto: "Wir wollen doch alle nur das Beste für die Kinder." Und da Freie Wähler und AfD ihre politischen Schwerpunkte seit jeher eher nicht im Bildungsbereich haben, war Frau Dannenberg allein auf weiter Flur. Das darf so nicht bleiben, dafür ist das Thema Bildung zu wichtig.