Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Im Spielzimmer des neuen Familienzentrums riecht es noch nach frischer Farbe. Schon bald sollen hier die ersten Kinder unbekümmert spielen, während sich ihre Eltern von der Familienberaterin im Nachbarzimmer wichtige Hilfe für den Alltag holen. Am 24. Januar wird es das neue, vom Land Brandenburg geförderte Angebot für einkommensschwache Familien und Alleinerziehende geben. Mit einer Feier wird das Zentrum ab 15 Uhr eröffnet.

Sehr angetan von der freundlichen Atmosphäre im neuen Familienzentrum zeigte sich Brandenburgs Sozialministerin Ursula Nonnemacher (Bündnis 90/Die Grüne) bei ihrem Besuch am Freitag im Mehrgenerationenhaus "Zehdenicker Bienenstock": Leiterin Madlen Kaliebe, Gabriela Manthei vom Arbeitslosenverband Brandenburg und Bürgermeister Bert Kronenberg (parteilos) erwarteten sie zu einem Rundgang durch das Haus. Fast zwei Stunden Zeit hatte die Ministerin mitgebracht, um sich über die Angebote, aber auch die Wünsche des Mehrgenerationenhauses (MGH) detailliert zu informieren. Selbstverständlich geht es dem Ministerium auch darum, das Angebot des Hauses weiter zu verbessern, verfügt die Landesregierung doch über entsprechende Fördertöpfe, aus denen zusätzliche Stellen insbesondere im Bereich der Pflege- und Demenzberatung bezuschusst werden können.

Die nur einmal im Monat angebotene Beratung des Pflegestützpunktes Oberhavel wird so gut angenommen, dass es zu Wartezeiten kommt. Hier wäre es wünschenswert, das Angebot auszuweiten, merkte Madlen Kaliebe an. Da die Verantwortung für den Pflegestützpunkt beim Landkreis Oberhavel liegt, müsse man mit den Verantwortlichen dort sprechen, ob die Beratung künftig zweimal monatlich stattfinden könne, merkte Nonnemacher an.

Der Arbeitslosenverband Brandenburg, der Träger des Mehrgenerationenhauses ist, hofft zudem auf neue Räume für die im Jahr 2000 gegründete Zehdenicker Tafel. Die jetzigen in der Amtswallstraße seien viel zu klein, während die Nachfrage nach Lebensmitteln durch Bedürftige stetig steige. Bis zu 180 Tafelkunden erhielten einmal wöchentlich Lebensmittel für eine ganze Woche. Neben der Ausgabe in Zehdenick gibt es Ausgabestellen in Gransee, Löwenberg und Fürstenberg. "Die Tafel wird überwiegend von älteren, zumeist alleinstehenden Menschen in Anspruch genommen", so Madlen Kaliebe. "Die Altersarmut wird immer schlimmer", sagte sie. Das bekämen die Tafeln zu spüren. An Unterstützung seitens der Spender mangele es nicht. Alle Supermärkte in Zehdenick unterstützen das Angebot, indem sie unentgeltlich Lebensmittel abgegeben: Obst, Gemüse, Fleisch und manchmal sogar Lachs beinhalte das Angebot die ganze Palette des täglichen Bedarfs.

Die Kleiderkammer im MGH wird hingegen von allen Altersschichten genutzt. Entsprechend breit gefächert ist das Angebot dort, das auch Kinderwagen beinhaltet. Gabriela Manthei wünscht sich von der Landesregierung eine Förderpolitik, die dazu beiträgt, dass das Angebote des MGH verstetigt werden kann. Der Zuschuss zum Familienzentrum ist nämlich nur eine von vielen Einnahmequellen. Noch bis Ende 2020 läuft die Förderung des Bundes für die Mehrgenerationenhäuser. Danach beginne ein neues Interessenbekundungsverfahren für alle Häuser. Vom Ausgang dieses Verfahrens sei es dann abhängig, ob der "Bienenstock" einen neuen Antrag auf Förderung stellen kann. Der Vorteil der neuen Förderperiode sei, dass diese bis Ende 2026 gelte, was zur Planungssicherheit beitrage. Die Stadt und der Landkreis geben zusammen jährlich 10 000 Euro dazu. Ohne die Förderung von Bund und Land würde es das MGH nicht geben. Und dass die Stadt mehr Geld geben wird, scheint auf lange Sicht unwahrscheinlich: "Zehdenick ist eine finanzschwache Kommune, ganz offiziell", so Bürgermeister Bert Kronenberg.