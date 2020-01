Louisa Theresa Braun

Frankfurt (MOZ) Dass er mal einen technischen Beruf einschlagen würde, bahnte sich für Merlin Verhoeven schon im fünften Schuljahr an, als seine Schule in Müllrose sich eine Tontechnikanlage zulegte; im Beeskower Gymnasium waren sogar Licht und Ton im Angebot. Gegen Ende seiner Schullaufbahn leitete er die Technik-AG selbst und machte ein Schülerpraktikum beim Frankfurter Kleist Forum. Seit einem Jahr lässt der 21-Jährige sich dort zum Veranstaltungstechniker ausbilden.

"Am spannendsten finde ich Tontechnik. Im zweiten Lehrjahr bin ich zum Beispiel dafür zuständig, die Bühne und alle, die auftreten, zu verkabeln", erklärt er. Besonders gut habe ihm das bei einem Konzert der "Murmeltears" im Dezember gefallen. Für den Auftritt musste er eine große Band samt Chor und Orchester mit Mikrofonen ausstatten. "Später will ich natürlich gerne mal am Mischpult sitzen und die Regler bei der Aufführung schieben."

Die Ausbildung am Kleist Forum ist vielseitig: Neben Licht- und Tontechnik umfasst sie den Aufbau von Haustechnik und Bestuhlung sowie bühnentechnischer Anlagen, zum Teil auch handwerkliche Arbeiten an Kulissen. "Man sollte schon ein bisschen was sägen können", sagt Verhoevens Ausbilder Stefan Welker, technischer Leiter des Kleist Forums. Später wird den Azubis auch die Betreuung ganzer Veranstaltungen anvertraut. Spannend findet Verhoeven, dass er bei ganz unterschiedlichen Events dabei ist, von Opern und Konzerten über Kulturveranstaltungen auf dem Messegelände bis hin zum Musik-Festival "transVocale", das ihm sehr gefallen habe. "Die vielen Bühnenbildwechsel waren schon anspruchsvoll."

Immer weniger Bewerbungen

Die Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz sind in den letzten zehn Jahren um die Hälfte zurückgegangen. "Das betrifft nicht nur uns, sondern alle Ausbildungswege, weil eine Ausbildung heutzutage eine geringere Bedeutung hat als ein Studium", sagt Welker. "Dabei haben viele Technik-Studierenden gar keine Ahnung, wie man die gelernte Theorie anwendet." Verhoeven hat sich bewusst für die Ausbildung entschieden, obwohl er Abitur hat. "Ich arbeite lieber praktisch und technische Studiengänge sind sehr schwierig und theorielastig", erklärt er. Als Azubi ist er alle drei Wochen an der Berufsschule Oberstufenzentrum IMT in Berlin, wo er auch Mathe und Physik pauken muss.

Technik und Naturwissenschaften sind noch immer eine Männerdomäne, was die Bewerbungslage am Kleist Forum widerspiegelt. Nur etwa zehn Prozent der Bewerbungen seien von Frauen, und insgesamt habe es seit 2002 genau zwei weibliche und 16 männliche Auszubildende gegeben, sagt Welker. Er habe nichts dagegen, Frauen einzustellen, "aber Veranstaltungstechnik ist körperliche Arbeit und die Leute sollten schon anpacken können." Hinzu komme die Bereitschaft, dann zu arbeiten, wenn die meisten anderen Menschen frei haben – Veranstaltungen finden in der Regel abends und am Wochenende statt. Daher sollten Bewerberinnen und Bewerber außerdem in Frankfurt wohnen.

Im September führt das Kleist Forum einen weiteren Ausbildungsgang ein, den zum Veranstaltungskaufmann oder zur Veranstaltungskauffrau, auch Eventmanagement genannt. "Wir bringen dafür alle Voraussetzungen mit und ich sehe uns als kommunales Unternehmen in der Verantwortung, junge Menschen auszubilden", sagt Welker. Außerdem sei es natürlich von Vorteil, den eigenen Nachwuchs selbst zu unterrichten.

Eine Übernahme könne zwar nicht garantiert werden, auch Verhoeven nicht, da in dem 15-köpfigen Veranstaltungstechnik-Team nicht jährlich eine Stelle frei wird. Wenn der 21-Jährige ausgelernt hat, sollte er aber keine Probleme haben, einen Job zu finden – solange die Bewerbungszahlen nicht wieder zunehmen.

Noch bis 01. März können Interessierte sich um einen Ausbildungsplatz in der Veranstaltungstechnik oder dem Eventmanagement bewerben (bewerbung@muv-ffo.de).