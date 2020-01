Marco Marschall

Eberswalde Unbeeindruckt von der Fotokamera schleckt sich Hope über die Nase. Die verbundene Pfote stammt nicht vom Vorfall, der den dreijährigen Labrador-Schäferhund-Mix das Leben hätte kosten können. Bei einer Gassi-Runde im Brandenburgischen Viertel vor etwa zwei Wochen hatte der Hund von Caroline Schröder (21) etwas verhängnisvolles vom Boden aufgenommen. "Francy griff sofort ein und Hope ließ es fallen", schildert die Halterin. Francy, genauer Franziska Wickert (27), hatte die Eberswalderin auf ihrer späten Hunderunde gegen 21.45 Uhr begleitet. Zusammen mit Rex, einem Mix aus Labrador, Schäferhund und Leonberger.

Not-OP in Tegel

Es war ein Stück Salami, das Hope da hatte fallen lassen. Als Caroline Schröder den Wursthappen aufnahm, fiel eine Klinge heraus. Die Frauen riefen die Polizei, die keine zehn Minuten später da war und den Hinterhof der Flämingstraße genau absuchte. Eine Anzeige wurde aufgenommen und Caroline Schröder fuhr mit Hope noch am selben Abend zur Tierklinik nach Berlin Tegel. "Dort wurde festgestellt, dass sie ein Stück Klinge im Magen hat und notoperiert werden muss", berichtet die Eberswalderin. Die OP verlief erfolgreich. Um Rex, den anderen Mischling, hatten sich die jungen Frauen bis dahin keine Sorgen gemacht. Am nächsten Tag aber brach der Hund ein Stück Klinge aus. Auch er hatte demnach vom gefährlichen Köder gefressen. Beim Tierarzt sei festgestellt worden, dass ein weiteres Stück im Dünndarm steckte, das Rex allerdings ausscheiden konnte.

Caroline Schröder schildert den Vorfall sehr gefasst. Und auch in der dramatischen Nacht, sagt sie, habe sie genau gewusst, was zu tun ist, um ihren Liebling auf vier Beinen zu retten. Hope und Rex hatten Glück. Nun liegt der Fall bei der Polizei, die den Einsatz und zwei beschädigte Rasierklingen am Ort bestätigt. Fraglich bleibt, ob der vermeintliche Hundehasser, der die gefährlichen Köder ausgelegt hat, je zur Rechenschaft gezogen werden kann.

Offenbar handelt es sich beim Erlebnis der beiden Eberswalderinnen nicht um einen Einzelfall. "Die Tierarztpraxis Lemke/Dehmelt in Eberswalde hat dem Amtstierarzt von zwei Fällen im weihnachtlichen Bereitschaftsdienst berichtet", heißt es auf Nachfrage beim Landkreis Barnim. Der Bitte um Übermittlung der Geschehnisse sei allerdings nur einer der beiden Tierhalter nachgekommen. Bei diesem Fall, der sich in Finow ereignet hatte, seien vergiftete und mit Nägeln gespickte Köder direkt auf dem Grundstück des Geschädigten gelandet.

Verursacher bleibt ungestraft

"Vom Sachverhalt im Brandenburgischen Viertel haben wir keine näheren Kenntnisse", heißt es seitens des Landkreises, der in größeren Abständen immer wieder mit ähnlichen Fällen zu tun hat. "Leider erreichen uns ein- bis zweimal im Jahr Meldungen aus verschiedensten Regionen im Barnim. Am häufigsten beteiligt sind Bernau und Eberswalde. Leider ist uns kein Fall bekannt, indem ein Verursacher ermittelt oder zur Verantwortung gezogen wurde", so die ernüchternde Erkenntnis. Umso wichtiger sei es, dass auch Unbeteiligte auf verdächtige Personen achten, die solche Köder auslegen.

Franziska Wickert hat andere Halter per Facebook sofort über die gefährlichen Köder informiert. Der Landkreis Barnim weist außerdem auf die App "Giftköder-Radar" hin. Dort werden Hundebesitzer bundesweit über Gefahren auf dem Laufenden gehalten. Wenn solche Köder gefunden werden, besteht, so die Kreisverwaltung, die Bitte sich beim Veterinäramt bzw. der Polizei zu melden. Die Köder sollten entfernt und so sicher entsorgt werden. Zur Beweissicherung seien ein bis zwei Stücke ausreichend.