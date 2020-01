Uwe Spranger

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) So harmonisch wie zwei Tage zuvor im Bildungsausschuss (MOZ berichtete) ging es im Fredersdorf-Vogelsdorfer Ausschuss für Ortsentwicklung, Bauen um Umwelt am Donnerstagabend in der Diskussion über den Vorentwurf für den Oberschulneubau in der Landstraße nicht zu. Zwar gab es keine grundsätzliche Kritik am vorgesehenen Baukörper und dem Raumprogramm, Kritiker des Neubauprojekts arbeiteten sich aber an der Kostenfrage ab.

So monierte beispielsweise Regina Boßdorf (Linke/BLG-Fraktion), dass nunmehr statt von 22 Millionen schon von knapp 25 Millionen Euro die Rede sei. "Scheibchenweise" komme immer mehr hinzu, weil keine Obergrenze gesetzt worden sei, bemängelte sie. Auch Reinhard Sept (SPD) sieht in der jetzt genannten Summe noch nicht das Ende der Fahnenstange. Aus seiner Sicht birgt das parallel laufende Bebauungsplanverfahren noch Risiken, deren Kostenrahmen er vor einer Zustimmung zumindest grob abgeschätzt haben wolle. Sachkundige Einwohnerin Regine Schur nannte als ein Beispiel die Lösung für das von Dachflächen anfallende Regenwasser. Zudem wollte sie Kosten für nötige Schulwegsicherungsmaßnahmen beziffert haben. Sie regte deshalb Ergänzungen zum Beschlussentwurf der Verwaltung an, wonach die vorgelegten Papiere bestätigt und Grundlage für die Entwurfsplanung werden sollen. Zum einen sollte ein Vorbehalt formuliert werden, dass die Zustimmung unter der Maßgabe erfolgt, dass die Versickerungsfrage geklärt ist. Zum anderen sollte der Bürgermeister den Auftrag bekommen, einen Finanzierungsplan über die Jahre vorzulegen und die Auswirkungen auf die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde darzustellen. Beide Vorschläge wurden indes mehrheitlich abgelehnt.

Ausschusschef Arco Auschner (CDU) hatte vorab die Arbeit der Verwaltung ausdrücklich gelobt. In den Entwurf sei mehr eingeflossen, als er erwartet habe. Er habe schon Unterlagen studiert. Demnach scheine die Versickerung von Regenwasser möglich. In dem Zusammenhang setzte er sich für eine Begrünung der Flachdächer der Schule ein. Dadurch würden Regenspitzen zeitlich gepuffert, außerdem sei ein Gründach baubiologisch besser, sagte der Bauingenieur. Baufachbereichsleiterin Janina Meyer-Klepsch wies den Vorwurf einer Kostenexplosion zurück. Der Vorentwurf basiere auf der Bedarfsermittlung für die Schule, und die detaillierte Vorbereitung schütze genau vor unerwarteten Kostensteigerungen. "Was das Regenwasser angeht, kann ich Sie beruhigen. Das ist kein Problem", versicherte sie. Ein Entwässerungskonzept liege vor, Kosten seien bereits berücksichtigt. Auch der Verkehr sei kein Problem. Es müssten noch Kosten für Ausgleichsmaßnahmen für Versiegelung berechnet und geäußerte Bürgersorgen aufgearbeitet werden. Zur März-Sitzung der Gemeindevertretung kämen die B-Plan-Unterlagen auf den Tisch.