Heike Weißapfel

Bergfelde (MOZ) Das Diakonische Werk Oberhavel hat am Freitag im Bergfelder Heim der gemeinnützigen Stephanus-Gesellschaft mit Andacht und Orgelmusik seinen Neujahrsempfang gefeiert. Alt-Pfarrer Matthias Möckel predigte Gottvertrauen in Zeiten, die viele Menschen eher verunsicherten. Möckel benannte aktuelle Gefahren im Nahen Osten sowie Judenhass und Antisemitismus in Deutschland als Quelle für Angst und Wut.

Eva-Maria Dressler, Vorstandsvorsitzende der Diakonie, sah Grund zur Sorge quasi auch vor der Haustür der Diakonie: Der demografische Wandel führe zu einer Vielzahl pflegebedürftiger Menschen, die alle gut versorgt werden müssten.

Doch überwog beim Neujahrsempfang mit Vertretern von Kirchengemeinden und anderen Organisationen der Optimismus, die Aufgaben meistern zu können, einige davon gemeinsam mit dem Landkreis. Geschäftsführerin Christina Hansen-Farack berichtete über die Vorhaben des Diakonischen Werkes in diesem Jahr. So ist wieder eine Fachtagung zwischen Kirchengemeinden und diakonischen Einrichtungen geplant. Die Fachkräftemesse vom vergangenen Jahr könnte sich eventuell an die Youlab anschließen, so Christina Hansen-Farack. Auch Konzerte sind geplant.

Seniorenzentrums-Leiter Tobias Hünerbein lobte das seit vielen Jahren bestehende gute Zusammenwirken zwischen der Stadt Hohen Neuendorf, ihrer Kommunalpolitiker und seiner Einrichtung. Auch mit Bergfeldes Pfarrerin Heike Krafscheck sei die Zusammenarbeit eng. So absolvieren beispielsweise Konfirmanden im Seniorenheim ein Praktikum.

Tobias Hünerbein gehört selbst neben Eva-Maria Dressler, André Morawski, Arndt Farack und Andreas Mende zum fünfköpfigen Vorstand des Diakonischen Werkes. Er wird künftig auch dessen Vertreter in der Kreissynode sein.