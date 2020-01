Im Dialog: Schüler und Eltern informieren sich über die Bedingungen und Gepflogenheiten am Gymnasium. © Foto: Thorsten Pifan

Thorsten Pifan

Schwedt (MOZ) In wenigen Wochen gibt es Zeugnisse und für die Schülerinnen und Schüler der sechsten Klassen steht dann oft eine schwere Entscheidung an. Auf welcher Schule wollen sie sich weiter auf ihr Berufsleben vorbereiten? Gymnasiasten des Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums warben bei einer Info-Veranstaltung jetzt für ihre Schule.

Etwa zwei Dutzend Schüler und Eltern nutzten die Gelegenheit, mit den Schülern Devin Zürner und Manolo Sredo-Langer (beide 12 Jahre) sowie Robert Lübbert, Cora Fischer und Noemi-Sophie Müller (alle 13 Jahre) ins Gespräch zu kommen. Moderiert wurde der Abend von den beiden Lehrerinnen Petra Meishner und Anne-Katrin Schleicher. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie wird der Unterricht auf dem Gymnasium gestaltet und ist das Lernen dort wirklich so schwer, wie es oft heißt.

"Klar muss man lernen, aber trotzdem bleibt genug Zeit, auch die liebgewonnenen Hobbys weiter zu betreiben", sagt eine der Schülerinnen. Wer auf das Gymnasium geht, wird also auf gar keinen Fall zum Bücherwurm, um in der Schule Erfolg zu haben. Sie besucht das Gauß-Gymnasium seit den Sommerferien. Aus dem Umfeld der Schülerin hatte es zuvor zahlreiche Warnungen gegeben, berichtet sie: "Ich würde in ein tiefes Loch fallen und meine Zensuren würden mindestens zwei Noten abrutschen." Nichts davon sei eingetreten.

Probleme tauchen oft später auf

"Mögliche Probleme in der Schule kommen häufig erst später", sagt Lehrerin Petra Meishner. Und in der Regel habe das nichts mit der Schulform zu tun, sondern mit der persönlichen Entwicklung oder vielleicht mit dem Lehrer, den man nicht gern möge. Das könne aber an jeder Schule passieren.

Mit einem Film stellten sich die Schüler zu Beginn des Abends vor. Darin schilderte auch eine Schülerin, dass sie nach einigen Jahren am Gymnasium die Schule gewechselt habe. Auch das ist Meishner und Schleicher wichtig: Wer sich für das Gauß-Gymnasium entschieden habe, müsse nicht seine ganze Schullaufbahn dort bleiben.

So sei es auch möglich, nach der zehnten Klasse mit der mittleren Reife von der Schule abzugehen oder auf eine andere Schule zu wechseln, um dort die Oberstufe zu besuchen.

Die Schüler erklären, dass ab Klasse sieben die zweite Fremdsprache dazukommt. "Das war am Anfang ein bisschen holprig", gibt ein Junge zu. In Englisch habe er noch keine Probleme gehabt, im Französischen nun nach einigen Wochen aber auch nicht mehr.

Eine weitere Möglichkeit, eine Fremdsprache zu lernen, ist Russisch. Es gab auch Versuche, Kurse die Sprachen Spanisch und Polnisch anzubieten, aber zumindest seinerzeit war das Interesse nicht da.

Viele Schüler wollten vor allem wissen, ob sie mit ihren Freunden wieder gemeinsam die Schulbank drücken können. Das bestätigte Anne-Katrin Schleicher. Ein Hinweis, der bei der Anmeldung gegeben werde, könne meist berücksichtigt werden. Aufgeteilt werden die Klassen meist nach den Vorlieben für die zweite Fremdsprache. Meishner sagt: "In der Regel haben wir eine Klasse, die Russisch hat und eine Klasse, in der Französisch unterrichtet wird."

Beim Tag der offenen Tür am 24. Januar von 16 bis 19 Uhr, präsentiert sich das Gauß-Gymnasium umfassend. Dann können sich künftige Schüler und deren Eltern noch einmal selbst ein Bild vom Schulalltag machen.