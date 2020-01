Cornelia Link-Adam

Friedersdorf (MOZ) Der Kunstspeicher Friedersdorf hat seine Weihnachtspause beendet und ist ab Samstag wieder regulär geöffnet. Das Veranstaltungsprogramm für 2020 wird am 19. Januar starten. Dann sind um 16 Uhr im einstigen Getreidespeicher zwei alte Bekannte zu Gast. "Friedrich II." (alias André Nicke) und sein "Müller von Sanssouci" (Andreas Flügge) werden ihr neues Satire-Programm "Zurück in die Offensive!" präsentieren. Am virtuellen Gartenzaun mischen sich Tagespolitik mit ganz privaten Schrullen. Hier treffen Weltschmerz und Gicht unmittelbar aufeinander, und obendrein muss der Alte Fritz – mit seinem Urteil über die Tagespolitik oftmals haarscharf genau 250 Jahre danebenliegend – auch noch die gelebte geistige Insolvenz seines Nachbarn ertragen, der zu allem seinen Senf dazu gibt. Freuen können sich die Besucher auf neue Streit-Gespräche der besonderen Art: Bissig kommentiert zum aktuellen Geschehen und stets umweht vom königlichem Charme. Tickets für die Sonntagnachmittag-Vorstellung sind erhältlich im Kunstspeicher, aber auch unter info@kunstspeicher-friedersdorf.de und Tel. 03346 84 38 56.