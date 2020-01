MOZ

Werneuchen (MOZ) Beim Zusammenprall eines Busses mit einem Auto sind am Freitagmorgen in Werneuchen drei Passagiere verletzt worden. Rettungskräfte brachten einen 44-jährigen Mann ins Krankenhaus Berlin-Buch, zwei 13 und 16 Jahre alte Jungen wurden im Bernauer Krankenhaus versorgt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der Bus der Barnimer Verkehrsgesellschaft in der Wilmersdorfer Chaussee noch an der Haltestelle gestanden, als ihn der Citroen überholte. Dabei kam es zur Kollision.