MOZ

Eisenhüttenstadt Immer wieder versuchen Betrüger, die Ahnungslosigkeit vor allem älterer Menschen auszunutzen und so an deren Bargeld zu kommen. Am Donnerstag versuchten dreiste Betrüger, Geld von einer Rentnerin in Müllrose zu ergaunern. Die Frau erhielt einen Anruf von einem angeblichen Kripobeamten namens Brockmann. Der erzählte ihr, es habe gerade in der Nachbarschaft einen Überfall gegeben. Die Rentnerin solle zur Sicherheit ihr Geld vom Bankkonto abheben und zu Hause lagern. Sie durchschaute jedoch den Betrugsversuch, nun ermitteln echte Kriminalisten.

Die Polizei teilt mit, dass sich immer wieder Ganoven als Polizisten ausgeben. "Wir haben bei Betrügern einen Zettel mit Ihrem Namen gefunden und brauchen Ihre Hilfe!" – so oder so ähnlich versuchten diese am Telefon, Menschen dazu zu bewegen, Schmuck und Wertgegenstände "für Untersuchungen vorübergehend auszuhändigen". Sie erfragen auch Kontoverbindungen. Dabei werden oft auch echte Telefonnummern der Polizei, manchmal auch die 110, angezeigt.

Die Polizei warnt: Keine Informationen über Geld, Schmuck und andere Wertgegenstände herausgeben! Bei verdächtigen Anrufen sofort die Polizei über den Notruf 110 informieren! Immer Anzeige erstatten – auch wenn kein Schaden entstanden ist!

Klingeln (angebliche) Polizisten an der Haustür – immer misstrauisch sein. Lieber über die 110 rückfragen, ob der Einsatz auch wirklich echt ist.