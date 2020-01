Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Am zweiten Tag nach der Feuersbrunst, die eine Lagerhalle auf dem Gewerbegrundstück an der Neuen Straße 1 zerstört und einen Sachschaden von bis zu einer Million Euro angerichtet hat, war das Fachgeschäft von Motorengeräte Welke wie üblich geöffnet. Doch auch wenn Verkauf und Beratung ohne Abstriche weitergehen würden, sei an eine Rückkehr zur Normalität längst nicht zu denken, sagt Marco Tschacher, einer der beiden Geschäftsführer der Firma, die Eigentümerin des abgebrannten Gebäudes ist. "Wir sind alle noch wie gelähmt", betont er.

Aus den Reihen der Kundschaft und von befreundeten Unternehmern gebe es zahlreiche Hilfsangebote, berichtet Marco Tschacher weiter, der gerührt über den Zusammenhalt ist, der sich nach dem Schicksalsschlag zeige. Noch werde aber keine Unterstützung benötigt.

Um die 25 Hühner verendet

Bei dem Brand waren unter anderem sechs Oldtimer amerikanischer Bauart und ein VW Käfer Cabrio vernichtet worden, die alle Mitgliedern des Freundeskreises Oktan 76 gehörten.

Zudem verendeten um die 25 Hühner, die in dem als Stall genutzten und über Nacht verschlossenen Bauwagen untergebracht waren, in dem das Feuer ausbrach. Die Brandursache ist laut Polizei weiter unklar.