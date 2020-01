DPA

Berlin (dpa) Die ehemalige Weltklasse-Golferin Michelle Wie erwartet ihr erstes Kind.

Die 30 Jahre alte Amerikanerin postete in ihrem Instagram-Account ein Foto, auf dem sie und ihr Ehemann Jonnie West - Sohn der US-Basketball-Legende Jerry West - ein paar Babyschuhe präsentieren. "Babygirl, wir lieben dich schon so sehr und können es kaum erwarten, dich in diesem Sommer zu treffen!!", kommentierte Wie das Foto.

Wie wurde bereits seit ihrer frühesten Jugend als Wunderkind des Golfs gepriesen. Mit 16 Jahren wurde sie Profi und unterzeichnete beim US-amerikanischen Sportartikelhersteller Nike einen mehreren Millionen Dollar schweren Werbevertrag. Die ganz großen sportliche Erfolge blieben aber aus. Immer wieder wurde sie durch Verletzungen zurückgeworfen. Die Tochter koreanischer Eltern konnte auf der amerikanischen Damen-Profitour lediglich fünf Turniere gewinnen - darunter 2014 die US Open.