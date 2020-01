Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) So viele Kinder leiden auf der Welt, für diese Kinder sammeln wir Geld", sagt Julius seinen Spruch auf, "bitte helft mit eurem warmen Herz und vertreibt damit den Kinderschmerz." Es ist eine Premiere, die da am Freitagnachmittag in Müllrose stattfindet. Zum ersten Mal ziehen kleine evangelische Sternsinger durch den Erholungsort, um Spenden zu sammeln für das Kindermissionswerk "Die Sternsinger" – das Kinderhilfswerk der katholischen Kirche in Deutschland. Denn der Heiligedreikönigstag ist ja eigentlich ein rein katholischer Festtag, und das Sternsingen wird eigentlich traditionell von katholischen Kindern und Jugendlichen praktiziert. "Doch wir möchten die Hilfsprojekte der Sternsinger auch unterstützen", sagt Susanne Köhler, Gemeindepädagogin in der evangelischen Kirchengemeinde Müllrose. Und deshalb hatte sie den Kindern, die sie in der Christenlehre betreut, vorgeschlagen, sich an der Sternsinger­aktion zu beteiligen. Zumal sie das in Beeskow schon seit längerem mit Kindern aus der evangelischen Gemeinde macht.

Und so finden sich am Freitagnachmittag 15 Mädchen und Jungen ein, manche als heilige drei Könige verkleidet, ein paar mehr mit goldenen Kronen auf dem Kopf. "Wir haben darüber in der Christenlehre gesprochen", erzählt Celina Weniger. "Wir sammeln heute Geld für Kinder im Libanon", so die zwölfjährige Müllroserin. Auch er habe sich freiwillig gemeldet, sagt Julius Koch. "Das Singen macht Spaß und wir sammeln Geld für einen guten Zweck", erklärt der Junge aus Mixdorf. "Nächstes Jahr möchte ich das wieder machen."

Dieser gute Zweck ist in diesem Jahr die finanzielle Unterstützung eines Bildungsprojektes im einstigen Bürgerkriegsland Libanon. In diesem Projekt lernen Kinder verschiedener, zum Teil verfeindeter Nationen und Religionen, gewaltfrei und respektvoll miteinander umzugehen und aufeinander zuzugehen und andere Kulturen zu verstehen.

Restaurantgäste spenden

Ihre Sammlung beginnen die Mädchen und Jungen in der Grund- und Oberschule Müllrose. Dort werden sie schon von Matthias Vogel, Amtsdirektor im Amt Schlaubetal, erwartet. Er übergibt ihnen zwei symbolische Spendenschecks über je 100 Euro – einmal vom Amt Schlaubetal und einmal von der Stadt Müllrose. Zweite Station ist der Edeka-Markt, wo mehrere Kunden Spendengeld in die goldene Sternsingerkasse stecken.

Danach singen die Mädchen und Jungen für die Gäste des Res­taurants "Villa del Lago". Lange zu bitten brauchen sie nicht – sowohl die Restaurantgäste als auch die Mitarbeiter spenden gern. "Das ist eine wirklich gute Sache und ich finde das von den Kindern sehr rührend", begründet Jens Heidemann aus Frankfurt, warum er die Aktion unterstützt. "Wir sind jeden Freitag zum Essen hier", erzählt seine Frau Christine Heidemann, "und wir unterstützen das sehr gern." Am Nachbartisch freut sich Marén Pallaske über den Besuch der Sternsinger. Ihr sei es "eine Herzensangelegenheit, zu helfen", sagt die Steinsdorferin. Sie trifft zum ersten Mal auf Sternsinger. Als Dank für ihre Spende erhält auch sie einen Aufkleber mit dem Segenszeichen "20*C+M+B+20".

