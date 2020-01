MOZ

Frankfurt Los geht’s beim Karl-Liebknecht-Gymnasium mit der Vorstellung des Konzeptes der Nachbarschaftssprache und des erweiterten Polnischunterrichts mit bilingualen Kursen am Tag der offenen Tür, am 18. Januar. Es folgen beispielsweise ein Skilager in Südtirol, ein Balladen- und Rhetorikwettstreit.

Die Fertigstellung der Dachsanierung sehnt das Gauß-Gymnasium herbei, im Anschluss erfolgen Renovierungsarbeiten: Einstieg in den behindertengerechten Umbau der Schule mit Ausbau des WLAN-Netzes im Gebäude – und die "Hoffnung, dass die Schule schon 2020 an das Breitbandnetz angeschlossen wird", sagt Schulleiterin Rita Lang.

Als Schule mit musisch -künstlerischem Schwerpunkt fiebern die Schüler der Gesamtschule 3 aus Eisenhüttenstadt dem im Februar stattfindenden 27. Schulfest entgegen. Bereits begonnen haben die Vorbereitungen der Sommerkunstschule Anfang Juni in Zusammenarbeit mit dem Kunstarchiv Beeskow und der Burg Beeskow. Außerdem wird es im März wieder einen großen Workshop zum Thema Klimawandel mit Fachleuten und Landespolitikern geben.

Die Hutten-Oberschule wird als Unesco-Schule zahlreiche Projekte in diesem Rahmen durchführen und die besondere Lernform "Produktives Lernen" ab Jahrgangsstufe 9 als praxis-orientiertes Lernen zur Ermöglichung eines Abschlusses anbieten. Weiterhin wird die Lernform "Produktives Lernen" ab Jahrgangsstufe 9 als praxisorientiertes Lernen zur Ermöglichung eines Abschlusses angeboten. "Ansonsten bin ich voller Ungeduld und Hoffnung, dass 2020 endlich mit dem Bau des neuen Hauses 2 begonnen wird", sagt Schulleiterin Kerstin Reinhardt.