Ulrike Gawande

Neuruppin (MOZ) Insgesamt 122 Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 18 Jahren besuchen die Neuruppiner Schule am Kastaniensteg mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung".

85 von ihnen werden in der Fontanestadt unterrichtet, 37 weitere in Neustadt, wo sich auf dem Campusgelände der Prinz-von-Homburg-Schule ein weiterer Standort befindet. Bis 2018 wurde dieser Teil der Förderschule noch vom Amt getragen. Dann wurde die Trägerschaft an den Landkreis abgegeben, der jedoch nicht Eigentümer der Gebäude ist. Das kann zukünftig zu einem Problem werden, da ein Teil der Räumlichkeiten für den Umbau der Neustädter Gesamtschule weichen muss, der 2024 abgeschlossen sein soll.

Zusammenarbeit mit Neustadt

Die gemeinsame Arbeit mit dem Neustädter Standort funktioniere jedoch gut, berichtet Schulleiterin Katrin Wind. "Wir haben uns zusammenexperimentiert", lacht sie. Probleme bereite eigentlich nur die in Neustadt fehlende Technik in Form eines Internetzuganges. Dieser erschwere zudem die Erstellung eines Medienentwicklungsplans, der bis zum Sommer beim Kreis eingereicht werden muss, um vom Digitalpakt zu profitieren.

Große Hoffnungen setzt Wind in den geplanten Umbau des ehemaligen Gebäudes der Ländlichen Erwachsenen-Bildung (LEB) auf dem Gelände des Oberstufenzentrums (OSZ) in Neuruppin. Anfangs habe sie diese "Außenstelle" skeptisch gesehen, gibt die Schulleiterin, die seit 2011 im Amt ist, offen zu. Doch dann sei gemeinsam ein "schönes Konzept" entwickelt worden, das neue Chancen biete. So sollen die Berufsbildungsklassen, welche die Schüler nach der zehnten Klasse besuchen, in die Alt Ruppiner Allee umziehen. "Wir können die Fülle der Schüler auseinanderziehen und die Räume hier entlasten", so die Schulleiterin.

Zwei Klassen werden bereits als Übergangsvariante am OSZ unterrichtet, da die Räume am Kastaniensteg aus allen Nähten platzen. So wird die Lehrküche sogar schon als Klassenraum genutzt. Eigentlich sollte der offizielle Umzug bereits bis zum Winter 2019 erfolgt sein. Der entsprechende Antrag wurde schon im April 2018 gestellt, erklärt der stellvertretende Landrat Werner Nüse. Doch erst im Dezember 2019 sei eine positive Stellungnahme der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) eingetroffen. "Wir hoffen jetzt auf den Bescheid", so Nüse.

Zwei Etagen im LEB-Gebäude

Dann können endlich die Umbauarbeiten beginnen. In dem ehemaligen LEB-Gebäude, das mit seinen breiten Fluren auch für Rollstuhlfahrer ideal ist, soll die Förderschule die unteren beiden Etagen erhalten, im Dachgeschoss wird es Räume für die Kreisvolkshochschule geben, die bei Bedarf einem Tierseuchenzentrum weichen müssen. "Wir haben dort Platz für bis zu sechs Klassen, außerdem für einen Technik- und einen Naturwissenschaftsraum sowie zusätzliche Differenzierungsräume", erklärt Katrin Wind. Daher werde auch überlegt, die oberen Klassen aus Neustadt ebenfalls dort zu beschulen, zumal die Schule ebenfalls überbelegt ist. "Die Bedingungen sind in der Alt Ruppiner Allee ideal", so Wind. Doch es hänge vieles an so einer Entscheidung, sagt sie mit dem Hinweis auf die nötigen Fahrdienste.

Die Pädagogin sieht auch die Nähe zum OSZ als wertvoll an. "Unsere Schüler kommen mit den anderen Jugendlichen zusammen, essen bereits jetzt gemeinsam mit ihnen in der Mensa. Das ist optimal." Später soll zwar im LEB-Gebäude eine eigene Mensa entstehen, aber die Förderschüler werden trotzdem mit den OSZ-Schülern zusammentreffen. So können sie schon jetzt einige Angebote des OSZ nutzen. "Sie können sich ausprobieren, sehen was sie können und lernen, ihre Fähigkeiten einzuschätzen. Das ist wichtig für ihre Persönlichkeitsentwicklung", ist Katrin Wind überzeugt.

Im Frühjahr beginnt aber erst einmal der Umbau der Freiflächen am Kastaniensteg. So werden die Spielgeräte umgesetzt, damit Platz für einen kleinen Kunstrasenplatz für die Fußballer ist.