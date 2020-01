MOZ

Buschdorf (MOZ) Bei einem Vor-Ort-Termin am Freitag durch den Bibermanager Michael Saß wurden Eingrabungen durch Biber in den Straßenbereich der L37 zwischen Buschdorf-Lehmannshöfel und Altlangsow festgestellt. "Wie tief das genau geht, kann ich selbst nicht einschätzen", erklärte der Fachmann. Straßenmeister Gerald Wolf will den Abschnitt der Landesstraße, deren Fahrbahn deutliche Absackungen in Richtung Graben hat, nun genauer untersuchen lassen. Einige Stellen wurden bereits verfüllt, wobei auch dieses Material nachgerutscht ist.