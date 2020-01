Kerstin Unger

Schmargendorf (MOZ) In mehreren Orten der Uckermark wird das Löschwasser knapp. Auch die Feuerwehr Angermünde steht nach den letzten Hitzesommern vor dem Problem austrocknender Löschteiche. "Das Problem ist nicht nur die Verdunstung, auch die Folie wird beschädigt", sagt Stadtbrandmeister Jürgen Duckert. Weil in Schmargendorf der Weg bis zur löschwasserführenden Ader mittlerweile zu weit ist, wird derzeit ein Brunnen gebohrt. Auch in der Angermünder Stadtrandsiedlung ist ein Brunnen geplant, um den Bedarf an Löschwasser langfristig zu decken.