Nadja Voigt

Altranft (MOZ) Das Jahrbuch zum Jahresthema "Bauen" wird in der kommenden Woche vom Oderbruch-Museum Altranft präsentiert. Termin ist der 17. Januar um 15 Uhr im Schloss Altranft, Am Anger 27. "Es freut uns sehr, nach "Handwerk", "Wasser" und "Landwirtschaft" nun das vierte Werkstattbuch präsentieren zu können. Im Beisein der Autoren, Fotografen und vielen Partnern, die im Buch zu Wort kommen, möchten wir das vergangene Themenjahr 2019 "Bauen im Oderbruch" kurz Revue passieren lassen und Einblicke in das über 300 Seiten starke und reich bebilderte Buch geben", teilt Lars Fischer vom Programmbüro mit. "Das ländliche Bauen ist längst ein wichtiger Gegenstand der Denkmalpflege. Aus Sicht des Oderbruch-Museums als Werkstatt für ländliche Kultur interessierte uns vor allem der aktuelle Umgang mit der historischen Bausubstanz. Wie lebt es sich heute in alten Bauernhöfen oder Loose Gehöften, die einst für gänzliche andere Nutzungen und Lebensformen gebaut worden sind? Was erzählen uns alte Kirchen oder Verwaltungsgebäude und inwiefern lässt sich diese Erzählung heute produktiv machen? Welche Handwerker stellen sich der Erhaltung der historischen Bausubstanz und welche Erfahrungen machen sie dabei, in Bezug auf ihre Kunden und auf die heute angewandten Technologien?" Im Anschluss wird die Filmdokumentation "Kurstadt Bad Freienwalde – Zwischen gestern und morgen" von Eberhard Görner gezeigt. nv