Thorsten Pifan

Schwedt (MOZ) Endspurt für Bürgermeister Jürgen Polzehl (SPD). Das Stadtoberhaupt startet in die letzten beiden Jahre seiner Amtszeit. Bereits jetzt gilt es, Projekte vorzubereiten, die er in seiner Amtszeit noch umsetzen wird. Denn zu der dann nachfolgenden Wahlperiode wird der noch 66-Jährige nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten.

Auf den Ruhestand hat sich Polzehl aber noch keineswegs eingestellt, im Gegenteil: Er ist voller Tatendrang und hat allein für 2020 etliche Projekte auf der Agenda. Insgesamt investiert die Stadt Schwedt rund zehn Millionen Euro in Projekte wie den Aula-Anbau an die Lindgren-Schule, das Wassertouristische Zentrum, den Sportplatz Heinrichslust oder den neuen Tabakbrunnen auf dem Vierradener Platz.

Handfeste Projekte und Visionen

Doch neben den handfesten Projekten denkt Polzehl visionär. Denn jetzt gelte es, im wahrsten Sinne des Wortes, Weichen zu stellen – zum Beispiel für eine bessere Anbindung an die Metropolen Berlin und Stettin, zwischen denen Schwedt noch seine Rolle finden müsse. So möchte er erreichen, dass Schwedt im Halb-Stunden-Takt an die Bundeshauptstadt angebunden wird. Da auch die Uckermark als Metropolenregion mit Berlin angesehen werde, müsse durch eine verbesserte Anbindung die Fahne Schwedts hochgehalten werden.

Für Polzehl ist das der nächste Schritt, nachdem die Stadt in den vergangenen Jahren die Kunst des Schrumpfens praktiziert habe – von einst 50 000 Einwohnern zur Wendezeit wird jetzt die Marke von 30 000 Einwohner angekratzt. Die Wirtschaft in Schwedt aber brauche Fachkräfte und die müssen nicht nur ein Angebot vor Ort bekommen – wer in die Region kommt, dürfe sich nicht abgehängt fühlen.

Seine große Blüte erlebte Schwedt in Zeiten der sozialistischen Planwirtschaft mit einem enormen quantitativen Wachstum. Die Einwohnerzahl verfünffachte sich innerhalb weniger Jahre nahezu. Nach der Wende sei es gelungen, die Lebensqualität zu steigern, sagt Polzehl, erinnert gleichzeitig aber auch an die großen Einschnitte mit dem Abriss von rund 7000 Wohnungen – bis heute, denn der Prozess sei nicht abgeschlossen. Gleichzeitig entstanden jedoch auch 4500 neue Wohnungen.

Polzehl erblickte 1953 das Licht der Welt. Er wuchs jenseits der Oderbrücke auf und kennt noch die Baracken und Ruinen, an denen er auf seinem Schulweg vorbei musste. Mehrfach hat Schwedt in den Jahrzehnten sein Gesicht verändert und diese Wandlungsfähigkeit müsse erhalten bleiben, fordert er und möchte den Industrie-Standort um Einrichtungen rund um Forschung und Entwicklung bereichern.

Ein erster Schritt sei der Innovationscampus; eine Idee, die von der Wirtschaft getragen werde und die beim Land auf großes Wohlwollen gestoßen sei. Durch die neuen Schwerpunkte könne auch der Schrumpfungsprozess gestoppt werden. Polzehl geht davon aus, dass es nun gelingt, die Einwohnerzahlen zu stabilisieren.

Lebensqualität ausbauen

Wichtig sei es, die Lebensqualität zu erhalten und weiter auszubauen. Aktuell investiert die Stadt dafür etwa in ein neues Vereinsheim am Sportplatz Dreiklang oder das Bürgerhaus an der ehemaligen Ehm-Welk-Schule. Stolz könne die Stadt auf das Schwimmbad sein oder das durch die Stadtwerke erhaltene Kino. Ganz abgesehen von den Uckermärkischen Bühnen, die für eine Stadt dieser Größenordnung ein Alleinstellungsmerkmal seien.

Für Polzehl zählt zu den wichtigen Projekten auch der zentrale Feuerwehrstandort, der vom Heinersdorfer Straße an die Seelenbinderstraße verlegt werden soll. Entscheidend sei dabei, dass an ehemaligen Standorten keine städtebauliche Brache entsteht – so sei die Nachnutzung schon geplant. Das alles sei allerdings Zukunftsmusik. Polzehl will nun die Planungen vorantreiben lassen. Den ersten Spatenstich werde aber wohl sein Nachfolger erledigen – oder seine Nachfolgerin.