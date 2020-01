Ulf Grieger

Seelow (MOZ) Dort, wo vor einiger Zeit noch die Kundengespräche der Sparkassenmitarbeiter stattfanden, werden demnächst die Mitarbeiter des gemeinsamen Standes- und der Einwohnermeldeamtes der Stadt Seelow sowie der Ämter Golzow, Neuhardenberg und Seelow-Land ihre Arbeitsstätte haben.

Das große Stühlerücken hat schon begonnen. Hendrik Krahn und Fred Neumann, die Hausmeister der Stadtverwaltung, wirbeln im Foyer des einstigen Sparkassengebäudes, um dort die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass am 4. Februar die sieben Mitarbeiter der künftigen Bürgerservicebereiche ihre erste Sprechstunde abhalten können. Neben dem Standesbeamten und Mitarbeitern des Einwohnermeldeamtes werden dort auch die Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes und des Gewerbeamtes einziehen. Wegen dieser Umzüge gibt es für die Bürger veränderte und eingeschränkte Sprechzeiten, informiert Seelows Hauptamtsleiter Robert Nitz. Am Dienstag, 28. Januar, wird der letzte Sprechtag von Einwohnermeldeamt und Standesamt im Seelower Rathaus sein. Der gesamte Umzug erfolgte in der 5. Kalenderwoche, also vom 27. bis zum 31. Januar. Die Firma Schmidt-Umzüge wird wie bereits beim Umzug des Amtes Seelow-Land in die alte Sparkasse die Kisten transportieren. Für die Standesamtsakten wurde extra ein neues Archiv eingerichtet. "Und das befindet sich nicht in den alten Sparkassentresoren", erklärte Robert Nitz auf Nachfrage.

Ordnungsamt bleibt offen

Die Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes werden auch in der gesamten Zeit des Umzuges für den Bürger ansprechbar sein. Ob es, wie zunächst bei der Bildung des gemeinsamen Standes- und Einwohnermeldeamtes einmal geplant, im alten Sparkassenfoyer einmal einen Tresen geben wird, von dem aus ein Mitarbeiter die Anliegen der Bürger koordiniert und an die die richtige Adresse verteilt, sei noch nicht geklärt, so der Hauptamtsleiter. Zunächst einmal können sich die Bürger an einem analogen Leitsystem orientieren, das dafür erstellt wird.

Vorbereitungsraum für Paare

Im Seelower Rathaus ist die Nutzung der durch den Umzug frei werdenden Räume noch nicht endgültig verplant. Fest stehe, dass das Bauamt zum Beispiel im Obergeschoss bleibt.

Das Trauzimmer im Foyerbereich des Rathauses bekommt einen Vorbereitungsraum, sodass sich das Brautpaar noch für die feierliche Zeremonie zurechtmachen kann. Immerhin steht ja mit dem 20. Februar wieder ein besonderes Hochzeitsdatum an: 20.02.2020. Ansonsten gebe es bereits Ideen zur Raumnutzung. Diese seien aber derzeit noch nicht spruchreif seien, erklärte Robert Nitz.