Manuela Bohm

Premnitz (MOZ) Was am 11.11. des vorigen Herbstes begann, findet nun seine Höhepunkte - in der 40. Saison des Premnitzer Carnevalsclubs. Die Narren starten mit ihren Gästen am Samstag kommender Woche, 18. Januar, um 19.00 Uhr in den Veranstaltungsreigen von sechs Sitzungen, Kinderfasching und Rosenmontag-Veranstaltung. Das Motto: "Zum 40. Mal, mit Lärm und Radau erklingt es in Premnitz gleich 3 x Helau!"

Traditionell beginnt mit Kanonendonner, dem Spielmannszug des TSV Chemie Premnitz, dem Einmarsch und der Proklamation des Prinzenpaares Dorian I. und Celine I. die erste Sitzung der Saison.

"100 Mitwirkende üben seit Wochen in ihrer Freizeit, um dem Publikum ein tolles Programm zu bieten. Natürlich sollen hier nicht alle Details verraten werden", sagt Inka Fähling, Sprecherin des Premnitzer Carnevalsclubs (PCC). Bekannt ist aber, dass wie gewohnt die Dandys und DJ Blase für Musik bis 2.00 Uhr in der Nacht sorgen werden. "Jeder ist herzlich eingeladen, ein paar vergnügliche Stunden im Saal der Retorte zu verbringen, mit zu singen, zu schunkeln und ordentlich das Tanzbein zu schwingen", lädt Fähling ein. Sieben Tanzgruppen, fünf Bütten und eine Gesangsguppe werden für Stimmung und gute Laune sorgen, bis dann der Spielmannszug das Finale einläutet. "Natürlich darf auch die Hymne des PCC nicht fehlen", so die Premnitzerin weiter.

Die Veranstaltungen, zu denen die Premnitzer und Gäste eingeladen sind, finden an den Samstagen, 18. und 25. Januar, sowie am 1., 8., 15. und 22. Februar, jeweils ab 19.00 Uhr, statt. Am Rosenmontag, 24. Februar, geht es um 19.30 Uhr los. Zu einer schönen Tradition sei auch die Gestaltung der Faschingsfeier in den Rathenower Werkstätten durch den PCC geworden, sagt Fähling.

"Für die Premierenveranstaltung sind noch nicht alle Karten verkauft. Vielleicht gibt es ja Kurzentschlossene", mutmaßt Fähling. Erhältlich sind die Karten auf der Vereinswebseite www.pcc-ev.de oder am Empfang der Stadtwerke Premnitz, hier bei Janine Langhans. Auch für die weiteren Veranstaltungen sind noch Karten zu haben.