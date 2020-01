Manuela Bohm

Wagenitz (MOZ) Die Wagesäcke feiern mit ihrem neuen Stück "Der Butler ist (nicht) immer der Mörder" am 25. Januar Premiere. Das Havelländische Luch- und Trug-Theater lädt dazu ins Feuerwehrdepot nach Wagenitz ein. Beginn: 15.00 Uhr.

Zwei Schwestern erben ein Schloss mit der Maßgabe, es nicht verkaufen zu dürfen. Finanziell nicht gerade auf dem grünen Zweig häufen sich Schulden an. Als der Gerichtsvollzieher vor der Tür steht, "ist es der Butler Charles, der in besonderen Situationen besondere Maßnahmen ergreift", wie es zum Inhalt des Stücks heißt. Ein Ehepaar verläuft sich zum Schloss, und bei einer Séance taucht statt dem Geist des Schlosses die Tante der Schwestern auf. Sie möchte ihren Lebensabend statt in Texas lieber in der alten Heimat verbringen. Die Schwestern wittern ihre Chance, sich finanziell zu verbessern. "Leider ist Tante Elisabeth gesund und munter", so nachzulesen in den Infos zur Komödie. Die Schwestern beschließen die Sache zu beschleunigen, mit Hilfe des Butlers.

Bei kostenfreiem Eintritt, mit Bitte um eine Spende, treten die Schauspieler der Wagesäcke nicht nur in Wagenitz, sondern auch am Folgetag, 26. Januar, 15.00 Uhr im Stöllner Lilienthal-Centrum auf. Weitere Termine folgen im Februar, März und April.