Christina Tilmann

Potsdam (MOZ) Die ersten Erinnerungstermine stehen unmittelbar bevor: Am 31. Januar 1945 erreichte die Rote Armee das westliche Ufer der Oder bei Kienitz – Dorf und Küstriner Vorland wurden in den folgenden Wochen verwüstet, Zehntausende Soldaten starben auf beiden Seiten in den Kämpfen.

Es werden viele solche Geschichten erzählt werden in den kommenden Monaten, viele Orte thematisieren die Geschehnisse von vor 75 Jahren. In Frankfurt (Oder) zum Beispiel, wo eine Ausstellung im Museum Viadrina die Zeit zwischen 1945 und 1950 beleuchten wird, als die Stadt zum "Menschenumschlagplatz" wurde. 1,5 Millionen Kriegsgefangene und Zivilverschleppte strandeten auf der Durchreise zwischenzeitlich in der Stadt, während Tausende Polen, die aus sowjetischen Lagern kamen, in der Dammvorstadt – heute Słubice – eine neue Heimat fanden. Oder in Fürstenwalde, wo besonders viele Vertriebene, Umsiedler und Heimatlose landeten – auch hierzu wird es eine Ausstellung, Vorträge, Lesungen und ein Symposium geben.

In Schwedt wird das Stadtmuseum in einer interdisziplinären Ausstellung die Generation der "Kriegskinder" beleuchten, die 1960 dem Aufruf der FDJ zum Neuaufbau folgten. Und die Geschichte von Flucht, Vertreibung und Neuansiedlung im Lebuser Land erzählen deutsche und polnische Filme, die in diesem Jahr auf dem Filmfest in Cottbus zu sehen sein werden.

Die Potsdamer Dachorganisation Kulturland Brandenburg, die sich die Förderung der Flächenkultur in Brandenburg auf die Fahnen geschrieben hat, konnte also aus dem Vollen schöpfen, als sie für 2020 das Thema "Krieg und Frieden. 1945 und die Folgen in Brandenburg" ausrief. Den Impuls habe die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten gegeben, die ab Mai im Schloss Cecilienhof eine Ausstellung zu 75 Jahren Potsdamer Konferenz plant, erzählt Brigitte Faber-Schmidt, die Geschäftsführerin von Kulturland Brandenburg. Da habe man sich gern angeschlossen: "75 Jahre Ende des Zweiten Weltkriegs ist eine Zäsur, es gibt immer weniger Zeitzeugen, und es ist ein guter Zeitpunkt, den Blick von 1945 bis zum Jubiläum 30 Jahre Brandenburg zu spannen – da kommt in diesem Jahr viel zusammen." Das habe sich auch in der Vielzahl der Anträge gezeigt.

Rund 40 Projekte werden nun mit insgesamt 400 000 Euro gefördert, viele von ihnen mit sehr konkreten Bezügen zur Region. So setzen sich die Städte Prenzlau, Schwedt und Lübben mit Zerstörung und Wiederaufbau auseinander, die Arbeitsgemeinschaft Städte mit historischen Stadtkernen dokumentiert die Phasen der Zerstörung, des Verfalls und der Sanierung in Bad Belzig, Altlandsberg, Beeskow, Brandenburg, Doberlug-Kirchhain und Wusterhausen. Und in Oranienburg untersuchen Schüler die Folgen des massiven Bombardements während des Zweiten Weltkrieges: Mehr als 20 000 Bomben fielen auf die Stadt, und noch heute vermuten Experten rund 300 scharfe Bomben im Boden der Stadt. Immer wieder müssen zwecks Entschärfung Bezirke evakuiert werden.

Bodenarchäologen finden immer noch Spuren der Kämpfe, der Zwangs- und Kriegsgefangenenlager, aber auch der Waldlager der Roten Armee, die ab Mai in einer Wanderausstellung im Kornspeicher Neumühle bei Neuruppin dokumentiert werden.

Doch auch Alltagsfragen werden behandelt: Was hat man zu Kriegszeiten gekocht und gegessen, fragen die Museen der Stadt Guben. Wie sollen wir heute mit den Kriegergedächtnismalen in Kirchen umgehen, untersuchen die Museen in Perleberg. Was Bilderbücher der unmittelbaren Nachkriegszeit von den Schrecken der Zeitgeschichte zeigen, dokumentiert das Spielzeugmuseum im havelländischen Kleßen. Und wie der Kalte Krieg in der Karikatur wegkam, sieht man ab Juli im Cartoonmuseum in Luckau – das Niederlausitz-Museum untersucht das Thema "Kalter Krieg in der Provinz".

Das ist oft aktueller, als man denkt: Wenn im Fürst-Pückler-Museum in Branitz nach dem "fürstlichen Erbe in der Nachkriegszeit" und den Folgen der Bodenreform gefragt wird, hat das – siehe Hohenzollern-Streit – Auswirkungen bis heute. In Wriezen beschäftigt man sich mit der Enteignung ehemaliger NS-Künstlerkolonien im Oderbruch durch die Sowjetische Militäradministration. In Altranft wird das Thema Vertreibung mit heutigen Fluchterfahrungen verbunden.

Das genaue Programm wird im April bekannt gegeben. Informationen unter www.kulturland-brandenburg.de