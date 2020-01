Sandra Euent

Rathenow (MOZ) Offiziell beginnt das Frühjahrssemester an der Volkshochschule (VHS) Havelland erst am 10. Februar. Doch bereits im Januar starten einige Kurse, und seit Jahresbeginn sind Anmeldungen möglich.

Angeboten werden insgesamt 418 Kurse an den VHS-Standorten. Darunter reichlich Bildung auch für Arbeitnehmer. Bei solchen Kursen kann die sogenannte Bildungsfreistellung ziehen. Denn jedem Arbeitnehmer stehen zehn Tage bezahlte Freistellung in zwei Jahren zu, um politische, kulturelle oder berufliche Bildungsveranstaltungen besuchen zu können.

Ein VHS-Angebot richtet sich speziell an Vereine. Im Projekt "Digitale Nachbarschaft" bietet die Volkshochschule einen Kurs für Vereinssoftware und Datenschutz, der zeigt, wie Mitgliederdaten geschützt, verwaltet und verwendet werden können. Ferner werden Online-Fundraising, also Spenden sammeln, sowie Kampagnenstarts und Sponsorensuche via Internet thematisiert.

Alle Informationen zu den Kursen gibt es online auf www.vhs-havelland.de, wo auch Anmeldungen möglich sind.