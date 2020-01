Jens Sell

Strausberg (MOZ) Die SPD-Fraktion im Kreistag Märkisch-Oderland hat im Ergebnis einer fünfstündigen Winterklausur in Strausberg Kritiken an einer zu hohen Rücklage des Landkreises zurückgewiesen: "Wir finden: Der Haushalt ist ausgewogen aufgestellt, so dass alle anstehenden Herausforderungen des Landkreises mit Augenmaß ausfinanziert sind", teilte Vorsitzender Ronny Kelm mit. Die Rücklage sei prozentual dem Haushaltsvolumen angemessen. Der Landkreis brauche Reserven für Industrieansiedlungen wie Tesla und die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen "Und diese hat er durch die Rücklage." Die Fraktion unterstützt die Bemühungen des Landrates und der Krankenhaus GmbH zur Übernahme des Seelower Krankenhauses und somit den Erhalt der medizinischen Versorgung des ländlichen Raumes, zog Kelm ein weiteres Fazit der Klausur. Weitere Themen waren u. a. die Wirtschafts- und Infrastrukturförderung, Bildungslandschaft/Kita/Schulen, die Überarbeitung der Richtlinien für straßenbegleitende Maßnahmen vom Land, der Erhalt der Polizeiwache in Neuenhagen und die Stärkung der Mitbestimmung der Kinder.