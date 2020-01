Peter Buske

Berlin Von wegen Konkurrenzneid! Wenn zwei Inhaber von musikalischen Chefposten in Berlin sich zum gemeinsamen Musizieren verabreden, verspricht das vielmehr interpretatorische Sternstunden. So geschehen am Donnerstagabend in der ausverkauften Berliner Philharmonie, als Philharmoniker-Chef Kirill Petrenko und Daniel Barenboim, Starpianist und Generalmusikdirektor der Staatsoper Unter den Linden, sich zum Gipfel der Titanen trafen. Als sie auf dem Podium erscheinen, brandet ihnen intensiver Applaus entgegen.

Als Hommage an den Jahresjubilar Ludwig van Beethoven erklingt sogleich dessen Klavierkonzert Nr. 3 c-Moll op. 37, in dem der Komponist den Solisten eindrucksvoll in Szene zu setzen verstand. In ihm findet Beethoven zu einer bis dato nicht gekannten Vertiefung des Ausdrucks, mit der er seine Verzweiflung über den fortschreitenden Hörverlust zu überwinden sucht.

Beifall auch für Suk-Symphonie

Nachdem das in kleinerer Besetzung angetretene Orchester im Kopfsatz das Thementerrain akzentuiert ausgemessen hat, steigt der Solist mit imperial-ruppiger Geste in das musikalische Geschehen ein. Und hat fortan das Sagen. Barenboim tastatiert dafür kraftvolle, klar modellierte Läufe, zarte Arabesken und hält stets eine trillerreiche, von Leidenschaft durchglühte Rhetorik bereit.

Zwischen Klavier und Orchester entstehen herrliche Spannungsbögen. Dabei wechseln kämpferischer Atem und besänftigende Innigkeit, grollende Gesten mit lieblichen Betrachtungen. Zusammen mit den Musikern sind Petrenko und Barenboim ein Herz und eine Seele. Zu einem innigen Seelengemälde malen sie den Largo-Satz, der einer Liebeserklärung an Beethovens anonyme "unsterbliche Geliebte" gleicht. Staunenswerte Klanggestaltung hält auch das geradezu aufpeitschend musizierte Rondo-Finale bereit. Tosender Beifall.

Mit dem dankt das Publikum auch der nach der Pause erklingenden Symphonie c-Moll op. 27 des Tschechen Josef Suk. "Dem Andenken Anton Dvoráks und seiner Tochter, meiner Gattin Ottilie" gewidmet, trägt sie den Namen des Todesengels "Asrael" und kreist um Schicksal, Trauer, Tod, Erinnerung und Verklärung. Seufzermotive und Klagelaute durchziehen die Komposition. Hier nun kann das Großorchester mit spätromantischen Klängen eindringlich alle Register seiner stets schlank gehaltenen Musizierkunst entfalten. Dabei erweist sich erneut Petrenko als ein Meister der Klarheit, der dynamischen Abstufungen und gedanklichen Tiefe.