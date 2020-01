MOZ

Storkow (MOZ) Das Besucherzentrum des Naturparks Dahme-Heideseen setzt im neuen Jahr seine Veranstaltungsreihe "Du und dein Garten im Naturpark" fort. Zum Auftakt findet am Mittwoch, 18.30 Uhr, der erste Teil eines Gesundheitsseminars zur Anwendung europäischer Wildkräuter in der Volksheilkunde und der traditionellen chinesischen Medizin statt. Teilnehmer können dabei ein Naturprodukt zum Mitnehmen herstellen (7,50 Euro plus 2,50 Euro für Material, Anmeldung unter Tel. 033678 73108).