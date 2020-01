Mit dem "Simplicissimus" berühmt geworden

Der in Danzig geborene Matthias Habich wurde 1975 als der personifizierte "Abenteuerliche Simplicissimus" in der Fernsehadaption von Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausens Barock-Epos deutschlandweit berühmt. Weil ihm der Trubel um seine Person aber bald zu viel wurde, kehrte er Deutschland den Rücken und zog nach Paris, wo er heute noch lebt. Das Fernsehen holt ihn regelmäßig zurück nach Deutschland, etwa für die Günter-Grass-Verfilmung "Die Rättin" (1997). 2001 bekam Habich den Deutschen Fernsehpreis als Bester Schauspieler in Margarethe von Trottas TV-Vierteiler "Jahrestage" nach dem gleichnamigen Romanzyklus von Uwe Johnson.⇥dpa