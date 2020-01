Ihm ist das Bauvorhaben an der Schwanebecker Chaussee viel zu groß: Norbert Hinz (AfD) © Foto: Sergej Scheibe/MOZ

Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Mit Spannung wurde am Donnerstag die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung erwartet. Nachdem die erste Fortsetzungsrunde im Dezember scheiterte, weil die Fraktionen von CDU, BVB/Freie Wähler, AfD und Bündnis für Bernau/FDP der Beratung nahezu komplett fern geblieben waren, standen nun wiederum mehrere Vorlagen zur Entscheidung an. Darunter waren zwei, gegen die sich der konservative Widerstand schon lange formiert hatte: die Offenlage des Bebauungsplanentwurfs für das neue Wohnviertel an der Schwanebecker Chaussee und die damit im Zusammenhang stehende Änderung des Flächennutzungsplanes.

Diesmal war die Beschlussfähigkeit des Gremiums gegeben. Eine Überraschung war das nicht. Dass die Gegner des 650-Millionen-Euro-Vorhabens an der Schwanebecker Chaussee Ende Dezember in "Connys Wirtshaus" Absprachen getroffen hatten, war längst durchgesickert.

Schlagabtausch zu Beginn

Der Bündnisgrüne Klaus Labod sprach als Erster aus, was auch andere vermuteten: "Der Eindruck drängt sich auf, dass es ein gezielter kollektiver Boykott zur Verhinderung der Willensbildung der Stadtverordnetenversammlung war", sagte er zu der gescheiterten Dezember-Sitzung. "Die Behandlung der Schwanebecker Chaussee war offenbar nicht gewünscht", stellte er fest. "Sie beschädigen damit nicht nur Ihre eigene Glaubwürdigkeit und Integrität, sondern beschädigen auch Demokratie und Rechtsstaatlichkeit", warf er der anderen Seite vor. Die Empörung war bei Sven Grosche (CDU) besonders groß: "Ich weise derartige Unterstellungen zurück. Eine solche globale Verurteilung steht ihnen nicht zu", erwiderte der Schönower. Später beteuerten sowohl CDU-Fraktionschef Daniel Sauer als auch Dirk Weßlau (BVB/Freie Wähler) und Thomas Werner (BfB/FDP), dass sie nicht gegen die Bebauung des Areals an der Schwanebecker Chaussee wären, aber mit diversen Dingen in dem B-Planentwurf nicht einverstanden seien.

Da nutzte es auch nichts, dass Bürgermeister André Stahl (Linke) daran erinnerte, dass es seit 1993 verschiedene Versuche gegeben habe, die in erheblichem Maße kontaminierte Fläche einer Nutzung zuzuführen und alle gescheitert waren. Es nutzte nichts, dass er darauf hinwies, dass erstmals die Möglichkeit bestehe, das Gebiet sinnvoll zu entwickeln. Und es nutzte auch nichts, dass er erklärte, die Offenlage des B-Planentwurfs sei die Gelegenheit für die Träger öffentlicher Belange und auch alle Bürger, ihre Einwände geltend zu machen, die dann geprüft und abgewogen würden. Sein Appell an die Stadtverordneten, mutig zu sein und nicht die Chance zu verpassen, das Gelände zu entwickeln, verhallte bei der Mehrheit ungehört.

Statt dessen antwortete Norbert Hinz (AFD): "Geht’s nicht eine Nummer kleiner? Es ist schön, dass Wohnungen gebaut werden, aber wir sollten erst einmal mit Reihenhäusern anfangen." Thomas Werner (BFB) kritisierte: "Die Frage des Verkehrs bleibt unbeantwortet. Der Gutachter favorisiert eine Insellösung und lässt all die neuen Wohngebiete außer acht." Und Daniel Sauer hatte eine ganze Reihe von Punkten, die er abgeändert haben wollte, allen voran die Zahl der Wohnungen, die sich gegenüber den ersten Ankündigungen des Investors von einst 1850 auf nunmehr 2312 Wohneinheiten erhöht hat. Der Christdemokrat kritisiert das energetische Konzeptes, "das den städtischen Unternehmen nicht zuträglich ist", tritt für mehr Pkw-Stellplätze in dem Wohnviertel ein und für die stärkere Berücksichtigung von Radwegen in dem künftigen neuen Wohnviertel.

Bürgermeister soll verhandeln

Nach eineinhalb Stunden Diskussion legte der CDU-Fraktionschef schließlich einen Antrag auf den Tisch der Stadtverordneten, der alle kritischen Punkte, die zuvor von verschiedenen Seiten geäußert worden waren, zusammenfasste. Der Bürgermeister sollte beauftragt werden, mit dem Investor neu zu verhandeln. "Damit wird Stillstand produziert!" warnte Klaus Labod. "Dann gibt’s eben vier Wochen Zeitverzug, na und! Das ist auch kein Problem!" antwortete Dirk Weßlau (BVB/Freie Wähler). In namentlicher Abstimmung votierten 17 Stadtverordnete für die neuen Verhandlungen, 14 dagegen. Bei gleichem Stimmverhältnis wurde auch die Änderung des Flächennutzungsplanes vertagt.