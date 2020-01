DPA

Colorado (dpa) Dank eines prächtig aufgelegten Dominik Kahun haben die Pittsburgh Penguins in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL ihren 27. Saisonsieg erreicht.

Der deutsche Nationalspieler bereitete am Freitag (Ortszeit) drei Treffer beim 4:3 (0:1, 1:1, 2:1, 1:0)-Sieg nach Verlängerung bei Colorado Avalanche vor und hatte damit maßgeblichen Anteil am Sieg seiner Mannschaft. Jared McCann erzielte nach 3:19 Minuten in der Overtime den Siegtreffer für die Gäste aus Pittsburgh.

Drei Vorlagen in einem Spiel waren dem 24 Jahre alten Kahun zuvor noch nie in einem NHL-Spiel gelungen. Insgesamt waren es in dieser Saison für den deutschen Nationalstürmer die Vorlagen Nummer 14 bis 16. Nationaltorhüter Philipp Grubauer saß bei Avalanche das komplette Spiel nur auf der Bank. Pittsburgh belegt in der Eastern Conference nach 44 Spielen mit 59 Punkten Platz drei. Avalanche ist im Westen mit 55 Punkten Dritter.