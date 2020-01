Bernhard Schwiete

Fürstenwalde (MOZ) Beim Neujahrsempfang des Bad Saarower Klinikums, der sich längst zum gesellschaftlichen Ereignis für die gesamte Region entwickelt hat, war in diesem Jahr einiges ungewohnt. Begrüßt wurden die Gäste am Freitagabend von Pfarrerin Rahel Rietzl, der neuen Hausherrin des Fürstenwalder Domes. Oberster Vertreter der Gemeinde Bad Saarow war erstmals der neue Bürgermeister Axel Hylla. Auf einen Gastredner hatte das Klinikum diesmal verzichtet. Dadurch war der offizielle Teil, bevor es zum Büfett ging, nach rund einer Stunde vorbei. "Kurz und knapp, dann wird geschnackt ..." lautete das Motto der Veranstaltung. Und Carmen Bier hielt erstmals als Geschäftsführerin des Klinikums ihre Neujahrsrede. Vor einem Jahr war sie zwar bereits als neue Chefin des Hauses vorgestellt worden und hatte auch einige Worte an die Gäste gerichtet, ihr Amt trat sie offiziell aber erst am 1. Februar an. Mit einem Schmunzeln erinnerte sie an die Veranstaltung im Vorjahr, als die Besucher sehr viel Geduld brauchten, bis das Programm von Reden absolviert war.

Die 30-Jährige berichtete ihren Zuhörern von dem, was sich im vergangenen Jahr im Klinikum tat, und blickte voraus auf die kommenden Monate. Als Höhepunkte bei der Erweiterung und Modernisierung des Klinikums 2019 erwähnte sie die Eröffnung eines mehr als 18 Millionen Euro teuren Neubaus, durch den die Bettenkapazität der Kardiologie, der Neurologie und der Palliativmedizin erweitert wurde. Im Frühsommer nahm Helios zwei neue Computertomographen in Betrieb, die laut Carmen Bier eine deutliche Verbesserung gegenüber den Vorgängergeräten hinsichtlich Schnelligkeit, Bildqualität und Strahlenexposition brachten. Eine der Anlagen, ein Spektral-Computertomograph, sei einmalig in ganz Brandenburg und auch Berlin.

Neues Eltern-Kind-Zentrum

Für das neue Jahr kündigte die Geschäftsführerin die baldige Eröffnung des neuen Eltern-Kind-Zentrums an. "Dann zieht die Geburtshilfe in die unmittelbare Nähe zur Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Früh- und Neugeborenenmedizin, und wir haben alles unter einem Dach", erläuterte sie die Vorteile. Außerdem werde das ambulante Operationszentrum ausgebaut, das von allen chirurgisch tätigen Fachabteilungen interdisziplinär genutzt werde. Dessen Bedeutung sei in der Vergangenheit durch medizinischen Fortschritt gestiegen. "Viele weniger belastende Operationen können heute ohne einen mehrtägigen Krankenhausaufenthalt durchgeführt werden."

Der Ärztliche Direktor des Klinikums, Dr. Jens Osel, gab sich in seiner Rede humorvoll, aber meist nachdenklich. Die Qualität der Behandlung befinde sich zwar nachweisbar auf höchstem Niveau, gefühlt sei das für die Patienten und deren Angehörige leider nicht immer so. Trotz gesetzlicher Vorgaben, denen leider häufig die personelle Substanz zur Umsetzung fehle, sei der Patient auch bei Helios oft noch ein Suchender, gelegentlich auch ein Findender, der aber häufig mit der Aufgabe überfordert sei, eigenständig und auf Augenhöhe des Krankenhaussystem und das medizinische Personal zu verstehen. "Hier gibt es meines Erachtens zu wenig Hilfestellung. Die Lotsenfunktion des Allgemeinmediziners, die für die ambulante Medizin weitestgehend akzeptiert wird, gibt es für unsere stationären Patienten leider bisher noch nicht", so Osel. Am umfangreichsten war das Grußwort des Geschäftsführers Operatives Geschäft der Helios Privatkliniken GmbH, Enrico Jensch, der beim Neujahrsempfang des Klinikums aus seinem Heimatort Stammgast ist.

Jensch berichtete stolz, die Kliniken der Unternehmensgruppe hätten gegenüber dem Bundesschnitt deutlich bessere Qualitätszahlen – und erläuterte die Bedeutung dieser Statistik. "Das heißt, wenn man es übersetzt, dass in unseren Krankenhäusern weniger gestorben wird als bei Mitbewerbern." Für 2020 kündigte er weitere Modernisierungen an. Unter anderem sei die Einrichtung von WLAN-Verbindungen für Patienten und Mitarbeiter "in Umsetzung".