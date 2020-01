Th. Messerschmidt

Brandenburg an der Havel (BRAWO) Ein ausgedehnter Parkplatz ziert bereits den Gallberg, auf dem eigentlich schon seit Oktober 2019 die nächste Investition augenscheinlich werden sollte. Doch die neuen Platzherren üben sich ein weiteres Mal in Geduld. Hätte ihre Ursprungseuphorie Realität erlangt, wäre das einst auf 20 Mio. Euro geschätzte Gemeinschaftsprojekt, das auf die 30.000 qm große Brache neben dem Landesinnungsverband des Schornsteinfegerhandwerks eine Kinder-, Gesundheits- und Senioren-Oase zaubern sollte, bereits im Herbst des Vorjahres vollbracht gewesen. Stattdessen sind die drei Projektpartner Lebenshilfe Brandenburg-Potsdam e.V., Promnitz-Therapiezentren sowie die Senioren- und Pflegezentrum Brandenburg gGmbH nunmehr froh, dass zumindest die Erschließung seit wenigen Tagen als erledigt gilt. Parkflächen, Versorgungsleitungen, Straßenanschlüsse, Bahnübergangsertüchtigung mit neuer Zuwegung – alles erledigt. Sogar zum Freischneiden der Sichtachse am Bahnübergang war man verdonnert worden. "Ich fand es zwischenzeitlich ganz schön abenteuerlich, aber wir waren als Antragsteller eben die Verursacher und mussten’s abarbeiten", gesteht Lebenshilfe-Vorstand Matthias Pietschmann. Er wird trotz Verspätung den Partnern baulich ein Jahr voraus bleiben. Während der Baustart des Therapiezentrums und der Pflege-/Wohnhäuser nun fürs Frühjahr 2020 vorgesehen ist, rechnet Pietschmann mit dem Erstbezug seines Kindergartens im Februar/März 2020 und mit Vollbelegung im April. Ehrgeizig, da noch kein einziger Kita-Stein gemauert ist. Doch der Grundstein naht. Vorausgesetzt die bislang nicht erfolgte Aufnahme der Kita in den Kitabedarfsplan der Stadt erfolgt als Voraussetzung für die Bezuschussung. Pietschmann hofft, dass der Plan im Februar in die städtischen Ausschüsse kommt, derweilen er die Submission erledigen will. Zu 70 Prozent sei die Investition bereits ausgeschrieben. Geht Pietschmanns Plan auf, "dann wären wir im März baufähig und ein Jahr später fertig." Die Außenanlagen würden dann im April bewältigt. Glück könnte bringen, dass der U-förmige Kindergarten, der auf Sport, Gesundheit und Naturwissenschaften orientiert ist, direkt neben dem Schornsteinfegerdomizil entsteht. 204 Plätze sind vorgesehen – 70 für Krippen-, 80 Kita-, und 54 für Hort-Kinder. Plus Übernachtungs-Kita für 12 Kinder. Gebaut wird massiv, das Dach begrünt und mit Photovoltaikmodulen bestückt. Eine Rutsche soll vom Obergeschoss in den Innenhof führen, ein Grill die Obstbaumwiese ergänzen und einen Bienenhaus an der Naschbaumwiese entstehen. "Das wird schon schick", ist Matthias Pietschmann überzeugt und schätzt – in Abhängigkeit der Ausschreibungen – die Kosten für den Kindertraum auf 7 Mio. Euro. Die Gesamtinvestition der Projektpartner wird sich indes auf 25 Mio. Euro summieren. Ausgegeben sind für Grundstückserwerb und Erschließung bislang zwei Mio. Euro.