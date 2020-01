DPA

Melbourne (dpa) US-Open-Siegerin Bianca Andreescu hat wegen einer Knieverletzung ihre Teilnahme an den Australian Open abgesagt. Das teilten die Organisatoren des ersten Grand-Slam-Turniers der neuen Tennis-Saison am Samstag mit.

Die Veranstaltung vom 20. Januar an komme noch zu früh für sie, wurde die 19 Jahre alte Kanadierin zitiert. Die Verletzung hatte sie sich Ende Oktober bei den WTA Finals in Shenzhen in ihrem Match gegen Karolina Pliskova zugezogen. In der Herren-Konkurrenz der Australian Open werden der frühere US-Open-Sieger Juan Martin del Potro aus Argentinien und der Franzose Richard Gasquet wegen Knieverletzungen fehlen.