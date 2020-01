Stefan Zwahr

Sachsenhausen (Moz) Für den TuS 1896 Sachsenhausen steht am heutigen Sonnabend die Mission Titelverteidigung an. Beim Oberhavel-Hallenmasters würde der Fußball-Brandenburgligist mit einem weiteren Triumph zum alleinigen Rekordsieger aufsteigen. "Klingt gut", findet Stephan Lange. Der Sportliche Leiter sieht dem Traditionsevent dennoch gelassen entgegen. "Das Masters nehmen wir gern mit, haben aber keine konkrete Erwartungshaltung." Wichtiger sei, in der Freiluftsaison in der Erfolgsspur zu bleiben – und das über diese Saison hinaus. Daher ist der Funktionär froh, dass zu einem sehr frühen Zeitpunkt die ersten Vertragsgespräche beendet werden konnten. "Bis März wollen wir dieses Thema abgeschlossen haben."

Wiesner geht ins 16. TuS-Jahr

Schon jetzt könne vermeldet werden, dass viele der Routiniers dem Verein erhalten bleiben. Allen voran der dienstälteste Spieler Robert Wiesner, der dem TuS seit 2005 angehört. "Warum ich bleibe? Die Frage verstehe ich nicht", sagt der 33-jährige Innenverteidiger. Auch Toptorjäger Andor Müller (140 Treffer in 259 Ligaspielen) bleibt. "Ich glaube, mittlerweile ist es schwer vorstellbar, mich in einem anderen Club zu sehen." Der Verein sei seit Jahren sein fußballerisches Zuhause. "Das soll sich auch nicht ändern. Ich habe dem Verein, den Fans und Unterstützern viel zu verdanken." Die Mannschaft und das gesamte Umfeld hätten sich stetig weiterentwickelt. "Der Verein ist eine gute Adresse in Brandenburg geworden. Es ist schön, ein Teil davon zu sein."

Pilz bedankt sich für Vertrauen

Zum Team werden über die Saison hinaus auch Kevin Höpfner und Sommer-Neuzugang Justin Pehl gehören – und der langjährige Kapitän Martin Pilz. Für ihn stand die Entscheidung nach einem kurzen Gespräch mit dem neuen Trainer Torsten Thiel fest. "Bereits vor zwei, drei Jahren wurde mir klar, dass ich (vorausgesetzt, der Verein behält sein Gesicht, wie ich es kenne und schätze) nicht mehr woanders Fußball spielen werde innerhalb der Brandenburgliga oder auf ähnlichem Niveau." Er schätze die Leute, den Umgang und die persönlichen Kontakte, welche sich über die vielen Jahre entwickelten. "Mein Dank geht an Stephan Lange und den Verein für das erneute Vertrauen. Auch zu diesem Zeitpunkt der Saison das Thema anzusprechen, ist nicht selbstverständlich."