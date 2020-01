Volkmar Ernst

Liebenwalde (MOZ) Liebenwalde kann auf eine lange und interessante Geschichte zurückblicken, sie reicht bis ins Jahr 1200. Die Mitglieder des Heimat- und Geschichtsvereins machen das regelmäßig, wenn sie sich zu den Stammtischen treffen, die natürlich immer auch allen Neugierigen offenstehen. Militärisch zackig ging es diesmal am Donnerstag zu. Immerhin lautete das Thema: "Die Preußische Armee und Liebenwalde." Doch nicht nur die Schritte der Preußen hallten durch die Straßen der Stadt, auch russische und französische Truppen waren zu hören, je nachdem, welche Bündnisse die regierenden Monarchen gerade eingegangen waren und ob Frieden oder Krieg herrschte.

Hoffnung und Furcht

Für die Einwohner der Stadt waren die Truppen nicht immer nur ein Ärgernis. Sie brachten durchaus auch Geld in die Stadt, schließlich wurden Uniformen gebraucht, die erst einmal genäht werden mussten. Offiziere hatten ihre Treffpunkte und mussten bewirtet, die Pferde untergestellt und versorgt werden. Bäcker, Handwerker und ebenso die Bauern konnten gut davon leben.

Doch das ist eben nur die eine Seite, wenn gerade kein Krieg geführt wurde. Belagerungen, Plünderungen und Frondienste, die die Besatzer von den Einwohnern einforderten, waren die Folge militärischer Niederlagen. Mehrmals wurde Liebenwalde geplündert und "die Menschen verprügelt", wie Jörn Lehmann in historischen Unterlagen entdeckt hat. Die Schweden sollen gar die Liqudation der Stadt gefordert haben. Zum Glück blieb es nur bei den Plünderungen, die verheerend genug gewesen sein sollen.

Und wer weiß schon, was ein Trainbataillon war? Die Gäste des Stammtisches inzwischen schon. Das waren jene militärischen Einheiten, die die Versorgung und Verlegung der Truppen zu gewährleisten hatten. Die Verwaltung der Kriegskasse gehörte ebenso dazu wie das Übermitteln der Feldpost und der Aufbau der Feldbäckereien. Ein solches Trainbattaillon soll in Bischofswerder stationiert gewesen sein.

Was die Stammtischrunden interessant macht, das ist nicht nur das historische Wissen, das sich Jörn Lehmann angeeignet hat. Es sind die vielen Anekdoten, mit denen er den manchmal durchaus trocken Stoff auflockert. So soll 1866 der Liebenwalder Bürgermeister doch tatsächlich, als der preußische Kronprinz das Kommandantenhaus inspizierte, diesen darauf aufmerksam gemach haben, wie wenig so ein Bürgermeister verdient und ihn um Hilfe gebeten haben. Ob es die gegeben hat, das konnte Lehmann zwar nicht sagen, ein Lacher war ihm jedoch sicher.