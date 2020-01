Kai-Uwe Krakau

Bernau (MOZ) Nach zwei Jahren im Hörsaal heißt es für 31 junge Männer und Frauen nun "Ab in den Streifenwagen". Insgesamt 31 Polizeikommissaranwärter werden in den kommenden drei Monaten im Bereich der Polizeidirektion Ost im Einsatz sein. Zehn junge Männer und Frauen sammeln dabei in den Revieren Bernau und Eberswalde erste praktische Erfahrungen. Zu ihnen gehören auch die 21-jährige Michelle und der ein Jahr ältere Yannick. Die Berlinerin hatte schon immer den Wunsch, Polizistin zu werden. Nach dem Abitur jobbte sie zunächst ein Jahr und erfüllte sich anschließend mit der erfolgreichen Bewerbung bei der Polizei einen Lebenstraum. Seit dem Frühjahr 2018 studiert sie nun an der Polizeihochschule in Oranienburg (Oberhavel). Yannick, ebenfalls aus der Hauptstadt kommend, arbeitet schon etwas länger bei der Brandenburger Polizei. Der junge Mann absolvierte zunächst eine Ausbildung im mittleren Polizeivollzugsdienst und entschied sich dann für das Studium – der besondere Reiz des Berufes und wohl auch etwas Ehrgeiz waren die entscheidenden Gründe. Yannick kann somit am Ende seines Studium die blauen gegen einen silbernen Stern tauschen.

Der Einsatzbereich der Anwärter – davon sind 15 Frauen – erstreckt sich von der Uckermark über den Barnim und Märkisch-Oderland bis nach Frankfurt (Oder). Dort werden die Studenten an der Seite von erfahrenen Kollegen auf Streife sein. In dieser Zeit lernen die angehenden Kommissare, die zwischen 20 und 35 Jahre alt sind, von der Pike auf die Schutzpolizei kennen. Neben Brandenburgern sind unter ihnen auch junge Polizisten, die ihre Berufswahl ins Land verschlagen hat. Einige kommen aus Mecklenburg-Vorpommern, andere aus Berlin und weitere aus Baden-Württemberg.

Der amtierende Direktionsleiter, Hans-Jürgen Willuda, hatte die angehenden Polizisten begrüßt und sie auf ihren Einsatz eingestimmt. Er ging neben regionalen Besonderheiten der Polizeiarbeit zwischen Berlin und Polen auch auf die Schwierigkeiten des Polizeiberufs ein und sprach Konfliktsituationen, aber auch Belastungen an, die sich bei jedem Polizeieinsatz ergeben können. Der Leitende Polizeidirektor mahnte die angehenden Kommissare, in jeder Situation gut auf sich, aber auch auf den Streifenpartner zu achten. "Polizist zu sein ist spannend, abwechslungsreich, aber nicht immer ungefährlich", betonte der erfahrene Beamte.

Die Polizeidirektion Ost sorgt mit knapp 1500 Polizisten zwischen Mecklenburg-Vorpommern im Norden und den Landkreisen Spree-Neiße und Dahme-Spreewald im Süden für die Sicherheit von rund 730 000 Einwohnern. Die Ausdehnung sei dabei eine große Herausforderung, hieß es. Vor allem die Kommissaranwärter aus der Uckermark konnten bei ihrer zweistündigen Anreise nach Frankfurt (Oder) feststellen, was die Nord-Süd-Ausdehnung von 200 Kilometern in der Praxis bedeutet – nämlich teilweise sehr lange Anfahrtswege.

Die Polizisten in Ostbrandenburg sind auch zuständig für die insgesamt 550 Kilometer Wasserstraßen und 218 Autobahnkilometer. "Die 182 Kilometer lange Grenze zu Polen mit ihren acht Grenzübergängen ist eine weitere Besonderheit, über die keine weitere der insgesamt vier Polizeidirektionen des Landes verfügt", so Willuda. Etwa 250 Einsätze am Tag oder rund 90 000 im Jahr bewältigten die Beamten allein im Osten Brandenburgs. Rund 23 000 Verkehrsunfälle würden durchschnittlich pro Jahr aufgenommen. Das Spektrum reiche dabei vom einfachen "Parkplatz-Rempler" bis zu schweren Unfällen mit Toten.

Schwerpunkt Kriminalistik

Bei aller Ernsthaftigkeit, die der Beruf den jungen Polizisten abverlangt, war hör- und sichtbar, dass die Männer und Frauen gespannt und mit Vorfreude auf die vor ihnen liegenden drei Monate schauen, hieß es aus der Polizeidirektion Ost.

Nach ihrem Praktikum geht es für die 31 Männer und Frauen wieder zurück auf die Studienbank. Dann ist die Kriminalistik der Schwerpunkt der Ausbildung. Ein dreimonatiges Praktikum in diesem Bereich wird es ebenfalls geben. Nach einem erfolgreichen Studium dürfen sich die Absolventen dann Polizeikommissar beziehungsweise Kriminalkommissar nennen. Außerdem tragen sie nach Abschluss den Titel Bachelor of Arts in Police Service.

Wer Polizist werden möchte, kann sich für eine Ausbildung im mittleren Dienst oder ein Studium im gehobenen Dienst bewerben. Die nächste Einstellung erfolgt im Oktober 2020.