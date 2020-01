Uwe Spranger

Rüdersdorf (MOZ) Vielleicht sammeln sich die Kritiker ja noch draußen", witzelte Ortsvorsteher Detlef Adler (Linke), bevor der Rüdersdorfer Ortsbeirat sich an die Auswertung des "Märchenzaubers im Park" Anfang Dezember machte. Zum jüngsten Weihnachtsmarkt, erstmalig von Museumspark, Gewerbeverein und Ortsbeirat gemeinsam veranstaltet, hatte es in sozialen Netzwerken Kritik gegeben, allerdings auch positive Äußerungen. Adler hatte deshalb die Bürger aufgefordert, ihre Verbesserungsvorschläge bei der Sitzung vorzubringen.

Sein eigenes Fazit fiel wie bei einer ersten Runde unmittelbar nach der Veranstaltung positiv aus. "Der Standort wurde angenommen, wir hatten über 9000 Besucher und es waren auch viele Rüdersdorfer da", resümierte er. Jörn Dahms, amtierender Chef der verantwortlichen Museums- und Kultur GmbH, berichtete, er habe nichts Negatives gehört. Aber "kleinere Schwächen" festgestellt. Mit über 5000 Besuchern an einem Tag sei man "an der Grenze", denn es hatte zeitweise längere Wartezeiten an den Kassen gegeben.

Zudem gab es Parkplatzprobleme. Mit der Fahrzeugflut sei der Ort "überfordert", hatte Bernd Pabel vom Bergbauverein angemerkt, der ansonsten Struktur und Örtlichkeit in Ordnung fand. "Es passt hin", befand er. "Bei 5000 Besuchern ist auch anderswo das Parken problematisch", entgegnete Dahms. Er will aber auch nach Möglichkeit nicht noch mehr Gäste anlocken, sondern einen "Mittelweg" finden. Peggy Stephan (CDU) gab den Wunsch weiter, dass die Musik zentral gesteuert und die Bühne zentral gelegt wird. Das trifft sich mit Intentionen der Organisatoren.

Schützenverein sehr zufrieden

Vergünstigte Standmieten für Vereine funktionierten hingegen nicht, antwortete Dahms auf einen anderen Hinweis. Die Preise seien auch 1:1 aus dem Orts­zentrum übernommen worden, ergänzte Heiko Meier (FV Gewerbe). Heidi Hilliger äußerte als Gast, ihr und Bekannten habe der Markt gefallen, die Stände seien niveauvoll und der eine Euro Eintritt "völlig in Ordnung" gewesen. Sie warb indes für eine "regenunabhängige Variante" für das Kinderprogramm.

Wie Adler am Ende ankündigte, werde wohl 2020 auf den Freitagabend verzichtet und das Catering "kleinteiliger" vergeben. Bereits am 22. Januar werde es die erste Vorbereitungsrunde für die neue Auflage geben.

"Wir sind 2020 wieder dabei", verkündete Falko Maaß (FV Gewerbe) bereits für seinen Schützenverein. "Wir waren sonnabends ausverkauft. Das hatten wir noch nie."