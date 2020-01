Th. Messerschmidt

Brandenburg an der Havel (MOZ) In dem 1885 im Auftrage des Brandenburgischen Provinzial-Landtages herausgebrachten Buch "Bau- und Kunst-Denkmäler in der Provinz Brandenburg" findet sich auch die detailfreudige Beschreibung eines Denkmals, das – nach Kriegsschäden 1945 – endgültig für Brandenburgs neuen Trinkwasserbehälter (1958/59) aufgegeben wurde: "Auf dem Marienberge (steht) das von den Ständen der Kurmark und einem Denkmals-Vereine den in den Kriegen 1863 bis 1871 gefallenen märkischen Kriegern gewidmete Kriegerdenkmal, nach dem Entwurfe von Hubert Stier, 1874 begonnen und 1880 eingeweiht. Es ist ein Backsteinbau mit Sandsteindetails. Über dem Rechteck, dessen Ecken durch starke Streben verstärkt und dessen Wände mit großen Spitzbogennischen gegliedert sind, erhebt sich ein sich etwas verjüngender kreisrunder Turm. Sein oberer Abschluß, der ein Aussichtsgemach enthält, ist als achtseitige, auf Konsolen vorgekragte Krone gedacht und endigt in ein Kegeldach mit hohem vergoldeten Kreuze. Unter dieser Bekrönung ein Fries von Eichenlaubgewinden mit den Wappen der Städte Berlin, Altstadt und Neustadt Brandenburg, Frankfurt, Ruppin, Perleberg, Prenzlau, Potsdam. An den Strebepfeilern stehen auf Adlerkonsolen vier kolossale Statuen, aus Sandstein: Albrecht der Bär und der große Kurfürst von Siemering, Kurfürst Friedrich I. und Kaiser Wilhelm I von Cendrelli. Die Wandfelder enthalten unten außer der Eingangsthür schwarze Marmortafeln mit den Namen der Gefallenen; darüber Sandsteinreliefs, nämlich den Einzug der Prämonstratenser in St. Gotthardt und die Aufnahme der vertriebenen Salzburger durch König Friedrich Wilhelms I. von Siemering, die Huldigung der Stadt Brandenburg für Kurfürst Friedrich I. und die Kaiserproklamation in Versailles von Candrelli. In den Spitzen der die Spitzbogen überdeckenden Giebel die Wappenschilde der Mark und des Bistums Brandenburg, des Hohenzollernhauses und des deutschen Reichs."