Brandenburg an der Havel

BRAWO

Brandenburg an der Havel Aufregung herrscht im Märchenwald. Maulwurf Buddelflink hat Geburtstag. Alle wollen ihm etwas besonderes schenken. Moppi, Schnatterinchen, Herr Fuchs und Frau Elster, der Bär Mischka und natürlich Pittiplatsch, der Liebe. Und der hat "denke, denke, denke" eine verrückte aber wunderschöne Idee: "Wir schenken Buddelflink eine Zirkusvorstellung und alle spielen mit." Aber dafür muss man fleißig werkeln, basteln und üben. Werden sie das schaffen? Das erfahren die Zuschauer am Samstag, 18. Januar, beim neuen Programm im Rolandsaal, bei dem es mit Spaß, Spannung und viel Musik recht turbulent zu geht und zeigt wird, dass die schönsten Geschenke nicht gekauft werden müssen.

Das Buch für die neue Show schrieb Martin Karl und die Musik stammt aus der Feder von Helmut Frommhold. Gespielt wird mit den Original-Puppen aus dem Fernsehen, geführt von den Mitwirkenden des Pittiplatsch Ensembles.

Zu sehen ist eine Vorstellung um 15 Uhr (ausverkauft) sowie wegen der großen Nachfrage eine zweite um 16.30 Uhr. Karten kosten neun Euro für Kinder und elf für Erwachsene und sind unter www.reservix.de, in der BRAWO-Geschäftsstelle sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen zu haben. Ganz kostenfrei kann zudem dabei sein, wer am Mittwoch, 15. Januarum Punkt 16 Uhr die 03381/525513 anklingelt. BRAWO verlobt 4x1 Karte für Erwachsene. Viel Glück!