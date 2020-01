dpa

Berlin (dpa) Polizei und Bezirksämter haben bei gemeinsamen Kontrollen in Shisha-Bars, Wettbüros und Gaststätten in Berlin-Neukölln und Kreuzberg zahlreiche Verstöße notiert.

200 Beamte nahmen von Freitagvormittag bis zum frühen Samstagmorgen 17 Lokale rund um das Kottbusser Tor unter die Lupe, wie die Polizei mitteilte. Eine Shisha-Bar in der Hermannstraße musste demnach in Teilbereichen geschlossen werden, wegen zu hoher Kohlenmonoxidwerte.

Bei den Kontrollen fielen unter anderem Verstöße gegen den Jugendschutz und die Gaststättenverordnung auf. Zivilpolizistinnen nahmen einen 21-jährigen mutmaßlichen Drogenhändler fest, der vor einem Café in der Braunschweiger Straße Cannabis an einen 33-Jährigen verkauft haben soll. In dem Lokal wurde zudem ein per Haftbefehl wegen Drogenhandels gesuchter 33-jähriger Mann verhaftet. Die Gaststätte wurde geschlossen.

Bei einer Kontrolle von 158 Autos in den umliegenden Straßen notierten die Beamten verschiedene Verkehrsstraftaten. Ein 27-jähriger Autofahrer musste seinen Wagen aus technischen Gründen abgeben, weil der Auspuff zu laut war. Die Berliner Polizei kontrolliert mit Razzien immer wieder Shisha-Bars und Wettbüros in der Hauptstadt. Die Durchsuchungen gehören zur Strategie im Kampf gegen organisierte Kriminalität und Mitglieder krimineller Clans.