Mit hellem Klang: Musikzugführer Wilfried Weege in seinem Element © Foto: Sergej Scheibe

Ausblick: Bernaus Stadtwehrführer Jörg Erdmann lässt das Jahr 2019 noch einmal Revue passieren. Landrat Daniel Kurth verfolgt die Zahlen und kündigt für 2020 die Beschaffung eines leistungsstarken Pumpsystems für Einsätze bei Waldbränden an. © Foto: Sergej Scheibe

Olav Schröder

Bernau (MOZ) Die Zahl der Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Bernau ist im vergangenen Jahr rasant angestiegen. Sie kletterte im Vergleich zu 2018 um 137 Einsätze auf 580. Jürgen Herzog, Vorsitzender des Fördervereines der Freiwilligen Feuerwehr, nannte die Feuerwehrfrauen- und -männer auf dem Neujahrsempfang des Vereins denn auch "die wahren Helden von Bernau". Sie leisteten 2019 insgesamt 10 226 Einsatzstunden, retteten Leben und bekämpften Brände. Jeden Mittwoch investieren sie zwei bis drei Stunden in die Ausbildung. Um so erfreulicher sei der wieder zunehmende Zuspruch, der auch beim Neujahresempfang des Fördervereins am Donnerstagabend festzustellen war.

Beeindruckt von den vielen Besuchern war Bernaus stellvertretende Bürgermeisterin Michaela Waigand. Bürgermeister André Stahl konnte erst später kommen, da er mit der Stadtverordnetenversammlung "nachsitzen" musste, wie sie sagte. Sie versicherte, dass die Stadt als Träger des Brandschutzes alle technischen Voraussetzungen und die Infrastruktur bereitstelle, die die Feuerwehr benötige. Von den 700 000 Euro des vergangenen Jahres entfallen 460 000 Euro auf ein Löschgruppenfahrzeug und demnächst werde auch der Kommandowagen ausgeliefert.

Im Landkreis Barnim wird noch in diesem Jahr ein Hochleistungspumpensystem stationiert, das gemeinsam mit der Uckermark und dem Landkreis Oberhavel genutzt wird, kündigte Landrat Daniel Kurth an. Das System kann vor allem zur Bekämpfung von Waldbränden eingesetzt werden, da es das Löschwasser über weite Wegstrecken pumpen kann. In Brandenburg sei aktuell nur etwa ein halbes Dutzend der Systeme vorgesehen.

Erfreulich sei, so Kurth, dass von der vor einem Jahr eingeführten Wartezeitbefreiung für Feuerwehrleute in der Zulassungsstelle 140 Mal Gebrauch gemacht wurde. "Und kein Wartender hat sich beschwert. Wer sollte das auch?", merkte er mit dem Hinweis an, dass es schließlich die Feuerwehrleute seien, die schon wenig später Verletzten auf der Straße helfen.

Erlös vom Weihnachtsmarkt

Allerdings gibt es auch Schattenseiten. Unter großem Beifall forderte Jürgen Herzog ein hartes Durchgreifen, wenn Einsatzkräfte beschimpft und angegriffen werden. Überhaupt nicht akzeptabel seien auch die Beschwerden über zu helles Licht an den Gerätehäusern oder das Martinshorn. Die Beschwerdeführer könnten zufrieden sein, dass nicht bei jedem der 580 Einsätze im Jahr die Sirene angeht.

An diesem Abend überwogen aber positive Ereignisse. Die Feuerwehrfamilie Andreas und Cornelia Rohr aus Lobetal erhielt ebenso wie Jugendwart Florian Brix einen Reisegutschein über 300 Euro. Sie setzen sich vor allem für die Ausbildung der Jugendfeuerwehr ein. Außerdem wurde der Weihnachtsmarkterlös des Fördervereins in Höhe von 500 Euro für die Jugendfeuerwehr überreicht.

Zudem übergab Jürgen Herzog drei St. Florianfiguren. Den Schutzheiligen der Feuerwehr erhielten als Michaela Waigand für ihr stets offenes Ohr für die Belange der Feuerwehr, Sascha Schmidt, Geschäftsführer des Gerüstbauunternehmens Schmidt & Schmidt, für die anhaltende Förderung sowie MOZ-Fotograf Sergej Scheibe für die fotografische Berichterstattung über mehr als 20 Jahre.