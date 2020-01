René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) Frankfurts Luft war im vorigen Jahr so sauber wie lange nicht mehr. – Zumindest an der Fahrbahn-nahen Messstation an der Leipziger Straße, an der durchschnittlich mehr als 20 000 Kraftfahrzeuge pro Tag vorbei fahren. An nur sechs Tagen wurde im Vorjahr Feinstaubalarm ausgelöst.

Seit 2005 beträgt der einzuhaltende Tagesmittelwert 50 Mikrogramm je Kubikmeter Luft bei 35 maximal zugelassenen Überschreitungstagen im Kalenderjahr. 2018 gab es an 17 Tagen Überschreitungen, nach 12 Tagen mit mehr als 50 Mikrogramm Feinstaub im Jahr davor.

Feinstaub ist vor allem im Winterhalbjahr ein Problem und besonders dann, wenn sich sogenannte Inversionswetterlagen bilden. Die oberen Luftschichten sind hierbei wärmer als die unteren. So wird die untere Luftschicht von der oberen abgeschirmt und die Luft kann sich nicht gut austauschen. Solche Wetterlagen waren 2019 sehr selten. Alle sechs Feinstaubalarm-Tage traten im Januar und Februar des vorigen Jahres auf.

Frankfurts Autofahrer merken Feinstaubalarm immer dann, wenn sie auf der Leipziger Straße, gegenüber des Lutherstift-Krankenhauses, nicht in Richtung City abbiegen dürfen, weil die Ampel Dauerrot anzeigt. Seit dem Vorjahr ist aber zumindest die Ausweichstrecke in Richtung City und Grenzübergang über den Weinbergweg nach der Sanierung wieder nutzbar.

Die Böllerei in der Silvesternacht hat der Stadt gleich zu Jahresbeginn den ersten Tag mit Feinstaubalarm in 2020 beschert: Am 1. Januar ist der Feinstaubwert gegen 1 Uhr auf sagenhafte 552 Mikrogramm/m³ geschossen! Ein Wert, der durch Autos noch nie erreicht wurde.

In den vorangegangenen Jahren war der Feinstaubwert mit cirka 300 Mikrogramm/m³ in der Neujahrsnacht übrigens deutlich niedriger gewesen. Insgesamt aber bewegte sich der Feinstaubwert 2019 im Durchschnitt mit nur 17 Mikrogramm PM10 je Kubikmeter Luft sogar unter der Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation, die strengere Höchstwerte von nur 20 Mikrogramm/m³ fordert.

Die sauberste Luft im November

An der Hintergrundmessstation an der Straße "Im Sande", an der Waldorfschule, gab es sogar nur an einem Tag eine Überschreitung des Höchstwertes und ein Jahresmittel von 15 Mikrogramm.

Neben der insgesamt guten Feinstaubbilanz im Vorjahr gab es auch beim Stickstoffdioxid, das für die Dieselfahrverbote in Großstädten, wie Berlin verantwortlich ist, in der Oderstadt Entlastung. 2019 markiert den Tiefpunkt in den Aufzeichnungen der Vorjahre: 31 Mikrogramm pro Kubikmeter Stickstoffdioxid (No2) zeichneten die Messgeräte im Jahresdurchschnitt an der Leipziger Straße auf.

2018 waren es noch 35 Mikrogramm. Der Monat mit der höchsten Belastung (37 Mikrogramm) war übrigens der Februar. Die sauberste Luft konnte man im November mit nur 27 Mikrogramm/m³ atmen. An der Hintergrundmessstation Im Sande wurden sogar nur 12 Mikrogramm Stickoxid im Jahresmittel gemessen. Da konnte man tief durchatmen.