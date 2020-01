Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Junge Musiker aus Potsdam, Brandenburg an der Havel, Oberhavel, Ostprignitz-Ruppin, Prignitz, Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming und dem Landkreis Havelland kommen am 24. und 25. Januar zum Regionalwettbewerb Brandenburg/West von "Jugend musiziert" in Rathenow zusammen.

Die öffentlichen Vorspiele vor den Jurys finden an fünf Orten statt - darunter auch das Rathenower Kulturzentrum. Flankiert wird der Musikwettbewerb von der Ausstellung "Musik trifft Malerei". Sie wird bereits am 23. Januar im Kulturzentrum (KuZ) eröffnet.

"Die Künstlergruppe Altmark stellt Bilder zum Ausstellungstitel aus", so KuZ-Sprecherin Sylvia Wetzel. Die 2004 gründete Gruppe besteht gegenwärtig aus sieben Malern sowie zwei Fotografen. Sie wirken in Städten und Gemeinden der Altmark Sachsen-Anhalts und in Brandenburg.

"Ziel der Gruppe ist es, gemeinsam an Themen zu arbeiten und die Ergebnisse dann im Rahmen einer Ausstellung zu präsentieren", erklärt Wetzel die thematische Ausrichtung.

Ab 23. Januar präsentieren Ute Arndt aus Rathenow, Heidi Gatzke aus Stendal, Waltraud Meyer aus Stendal, Grit Rademacher aus Tangerhütte/Jerchel, Michael Student aus Tangermünde, Ilona Heinrich aus Stendal und Harald Grimm aus Bismark ihre Arbeiten im Kulturzentrum. Zur Vernissage bereits wird das Titelmotto komplettiert. Ab 19.00 sind die Künstler mit ihren Werken sowie Musiker der Musik- und Kunstschule Havelland vor Ort anzutreffen. Bis 15. März hängen dann die Bilder und können jeweils dienstags bis sonntags zwischen 11.00 bis 17.00 Uhr betrachtet werden.

Am 15. März sind sicher jene jungen Musiker in heller Aufregung, die durch den Regionalwettbewerb in Rathenow zum Landeswettbewerb in Cottbus, 19. bis 21. März, delegiert sind. In Rathenow stellen sich knapp 300 Musiker als Solisten oder in Ensembles am 24. und 25. Januar der Jury. Sie spielen und singen in zwei Räumen der Alten Mühle am Schwedendamm, im Oberstufenzentrum an der Bammer Landstraße und in zwei Sälen des Kulturzentrums ihre vorbereiteten Stücke.