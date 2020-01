Jörg Matthies

Angermünde (MOZ) Tausende Stimmen sind in den zurückliegenden knapp zwei Jahrzehnten bei den MOZ-Umfragen nach den "Uckermärker-Sportlern des Jahres" für die Region des Altkreises Angermünde einschließlich des Gramzower Bereiches abgegeben worden.

Beim Leser-Votum des vergangenen Jahres wurden etwas mehr als 2700 Kreuzchen ausgezählt, ehe in den beiden Kategorien die Gewinner und Platzierten feststanden: Es waren die Schönower Kanutin Saskia Regorius und die Handballer des HC Angermünde. Beide können ihre Titel nicht verteidigen, denn sie stehen diesmal nicht zur Wahl. Heute wird der Startschuss für die Umfrage-Ausgabe zum Jahr 2019 gegeben.

Votum bis 8. Februar möglich

14 Kandidaten stehen in den Kategorien Einzel-Sportler und Mannschaften zur Auswahl. Unter jeweils sieben Nominierten pro Kategorie können sich die MOZ-Leser und Sport-Fans, Bekannte, Verwandte, Mitschüler und Freunde sowie Vereinskollegen entscheiden. Erfreulicherweise gab es diesmal mehrere Vorschläge aus Vereinen oder von MOZ-Lesern, die gern für die letztlich von der Redaktion erstellten Kandidatenlisten aufgenommen wurden.

Den ersten Stimmzettel und die genauere Vorstellung der Kandidaten sind auf der heutigen Lokalsport-Seite 26 zu finden. Bis zum 8. Februar kann das Votum nun abgegeben werden.

Das Sportjahr 2019 brachte erneut reichlich starke Leistungen, manches kam durchaus sehr überraschend, wie beispielsweise das unerwartet schnelle Comeback der Gartzer Bogenschützin Erika Rakel nach einer doch schwierigen Verletzung nur wenige Monate zuvor – die Begründungen dafür, warum die Kandidaten für die Umfrage ausgewählt wurden, geben insgesamt ein beredtes Zeugnis darüber ab, warum sie den Platz auf den Stimmzetteln verdient haben.

Zu finden sind auch wieder Sportarten, die weniger in der Öffentlichkeit stehen: Wenn es ein Kraftsport-Oldie noch einmal zu Gold-Ehren bei einer nationalen Meisterschaft schafft, wenn Bubble-Footballer ihre Sportart weiter erfolgreich hoch halten oder ein Billardspieler das Niveau in der Region mitbestimmt, dann stehen sie ab heute zur Wahl. Sieger und Platzierte werden wieder in bewährter Zusammenarbeit mit der Stadt im Rathaus Angermünde geehrt – der genaue Termin wird noch abgestimmt.

Stimmzettel gibt es dienstags und sonnabends auf den MOZ-Lokalsportseiten. Sie können in den Redaktionen Angermünde (Rosenstr. 5) oder Schwedt (Berliner Str. 36) abgegeben oder an diese Adressen geschickt werden. Bis zu sechs Leser können den Zettel (nur im Original!) nutzen.