Cornelia Link-Adam

Neulangsow (MOZ) In Neulangsow ist am Freitag damit begonnen worden, etliche szenische Darstellungen zu filmen, die auf den Erinnerungen von Wolf-Dietrich Kroll basieren, der am Ende des Zweiten Weltkrieges als junger Soldat an der Schlacht um die Seelower Höhen beteiligt war.

"Heiko, kannst du mal hier langstiefeln?", ruft Mario Nieswandt mit der Kamera auf der Schulter. Der Seelower Filmemacher führt Regie für den Streifen, der bislang nur den Arbeitstitel "Wolf-Dietrich Kroll" trägt. Ein Drehbuch hat er vor sich liegen, schaut zwischendurch hinein.

Schuhwerk macht schlapp

Heiko Rath, der in die Rolle von Wolf-Dietrich Kroll schlüpft, stapft los. Der Küstrin-Kietzer wurde über seine Firma "Miet-mich" gebucht, die Begleitungen anbietet. "Und er hat die passende Größe", sagt Tobias Voigt, der Vorsitzende des Vereins "Zeitreise", der seit Jahresbeginn 2019 die Programmarbeit in der Gedenkstätte Seelower Höhen macht. Es ist die erste praktische Arbeit im neuen Jahr. Sie liefern die Fakten für den Film, helfen auch bei den Details, übernehmen die Maske und Utensilien-Bereitstellung.

Die Erzählung von Voigt wird jäh unterbrochen – ein Aufschrei und Gelächter vom Filmteam hallt plötzlich über den mit Wasser vollgesogenen Acker. "Die Sohle ist ab", ruft Heiko Rath und läuft mit wackeligem Schuhwerk zurück zum Set-Pavillon. "Das kann doch nicht wahr sein, die Schuhe sind nagelneu, extra aus Frankreich bestellt", flucht Tobias Voigt. Zum Glück gibt es Ersatzstiefel, zwar kleiner, aber als Heiko Rath zwei Paar Socken auszieht, passen auch sie. Es kann weitergehen. Es werden Aufnahmen gemacht von den Waffen, aber auch wie er übers Feld läuft, wenig später als Wolf-Dietrich-Kroll seinen Karabiner wegwirft, und eine MP übernimmt.

Die "Spielszenen" beinhalten Bewegungen des einst 17-jährigen Soldaten Kroll, aber keine Worte. Seine Erlebnisse hat er schon 2016 in Golzow erzählt, wo er einst in Stellung lag, sich dann in Richtung Westen zurückzog und sich bis zum Divisionsgefechtsstand Gusow durchschlug. Auf der Suche nach seiner Einheit gelangte er im Mai 1945 bis zu seiner Heimatstadt Schwerin, tauchte dort unter, wurde später Polizist.

"Wir haben Wolf-Dietrich Kroll im Vorjahr in Seelow kennengelernt, bei unseren verschiedenen Veranstaltungen", erzählt Zeitreise-Vereinschef Tobias Voigt während die anderen drehen. Sein Vize Enrico Holland ist als Tonmann unterwegs, auch Arnold Ille von der Filmfirma macht Fotos und Videos mit einer kleinen Kamera. Von Kroll habe man bereits im Studio von Mario Nieswandt einen Interview-Film gedreht, der die Erlebnisse des Kriegsveteranen schildert. "Er erzählt sehr plastisch, sehr authentisch", sagt Voigt. Kroll sei in der NS-Zeit sozialisiert worden, durchlief die Napola, kam zur Fallschirmjägerdivision – und damit Ende März ins Oderbruch. Er sah seine Freunde sterben. "Das Kriegserlebnis hier, im Mai 1945 war seine Karthasis", so Voigt. "Es bricht immer wieder aus ihm heraus."

Feldpostsuche und Gedenken

Die Spielszenen sollen mit dem Interview des nun über 90-Jährigen besonders dem Nachwuchs zeigen, wie der Krieg damals war. Nutzen will den Streifen der Verein für seine Bildungsarbeit. Wann er fertig ist, ist noch offen. Am heutigen Samstag drehen sie noch in Dresden an einem Panzer, am Sonntag erneut in Neulangsow – an einem extra ausgehobenen Schützengraben. Ein paar Szenen wolle man schon am 18. April zeigen, wenn der Kriegsveteran Kroll an einer Podiums-Diskussion in der Seelower Gedenkstätte teilnehmen wird.

Zuvor sucht der Verein noch alte Feldpost, die mit der Schlacht um die Seelower Höhen zu tun hat (Mail an: info@histograf.de). Alte Feldpost wird symbolisch auch am 31. Januar nach Seelow transportiert – bei der Kreis-Gedenkveranstaltung und dem Friedensforum zum 75. Jahrestag der Brückenkopfbildung in Kienitz. Teilnehmen werden daran der Botschafter der russischen Föderation, Sergej J. Netschajew, aber auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke.