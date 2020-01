Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Die Grund- und Oberschule in Müllrose ist eine Besonderheit in der Region. Eine Besonderheit deshalb, weil sie die einzige Schule ist, an der Kinder und Jugendliche von der 1. Klasse bis zur 10. Klasse gemeinsam lernen. Der Tag der offenen Tür ist daher interessant sowohl für künftige Erstklässler als auch für jene Kinder, die sich demnächst für eine weiterführende Schule entscheiden müssen. Und natürlich auch für alle anderen inte­ressierten Menschen.

Am Sonnabend nächster Woche, dem 18. Januar, findet der Tag der offenen Tür statt. Von 9 Uhr bis um 13 Uhr können Besucher sich nicht nur die Gebäude ansehen, sondern sich auch über die Angebote und Bildungskonzepte informieren. Auch eine Berufsberatung für Jugendliche wird an diesem Tag angeboten.