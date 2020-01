Manfred Lutzens

Brandenburg Einpassirte Fremde" – mit dieser Rubrik dürfte wohl heutzutage keiner mehr etwas anzufangen wissen. Doch als "Brandenburgscher Anzeiger – Ein Wochenblatt für alle Stände" war es im 20. Jahr seines Erscheinens anno 1828usus, seinen Lesern selbst in punkto Besuchern das Neueste gleich auf der ersten von ohnehin nur vier Seiten zu vermitteln. Aufgeklappt hatten diese gerade einmal das "bescheidene" Format eines heutzutage geläufigen DIN-A-4-Bogens. Ja, seinerzeit informierte der Vorgänger jenes "Brandenburger Anzeigers", der vor nunmehr 210 Jahren gegründet worden war (siehe BRAWO vom 24.11. und 1.12.2019!), regelmäßig über jene Personen, die innerhalb der Stadtmauern logierten.

So war in der No. 2 des besagten Anzeigers vom Sonnabend, dem 5. Januar 1828, zu lesen, dass Hr. v. Rodlinger, Hr. Stöber, Hr. Arendt, Hr. Erben aus Berlin wie auch Hr. v. Hertzberg aus Aschersleben im Ho`tel de Berlin (St. Annenstraße, d. Verf.) am 26. December 1827 Quartier genommen hatten. Im "Schwarzen Adler" indes nächtigten u.a. Frau Majorin v. Zedlitz aus Rastenburg (Ostpreußen) wie zugleich die Kaufleute Arendt (Frankfurt/Main) und Lisco (Magdeburg). Zudem kamen offenbar wiederholt Besucher aus dem Umland wie Genthin, Rathenow, Pessin, Metzow und Warchau in unser altehrwürdiges Brandenburg. Es verwies damalsauf rund 13 000 Einwohner.

Verantwortlich für das Blatt zeichneten dereinst "Verlag und Redaction von Wiesike". Beide hatten seit 1809 ihren Sitz in der Kurstraße 7. Eigentlich ist die hier erwähnte Ausgabe im Handumdrehen zu lesen. Aber nehmen wir einmal das Wenige etwas näher unter die Lupe. Etliche Passagen lassen uns heute wohl mehr oder weniger schmunzeln. Offenbar wurde zur Erheitertung der Leserschaft – ihre damalige Zahl ist nicht bekannt – Teile dieser "Anzeiger"-Ausgaben vom Januar 1828 schon etlichen Witzen sowie kurzen Anekdoten vorbehalten. Zugleich aber findet sich der Ernst des Lebens wieder. Da erschien eine "Todten-Liste" für den Zeitraum vom 19. November bis zum 19. Dezember 1827, aufgeteilt nach Brandenburgs Alt- und Neustadt, versehen zugleich mit den Sterbedaten.

Hier einige Beispiele: November, 19. "des Bürgers und Tuchmachermeisters Schemmel Tochter, totgeboren"; 23. "des Schiffarbeiters Henckel auf dem Vorwerk Görden Ehefrau, 23 Jahre alt, im Wochenbette"; Dezember, 3. "des verstorbenen Gänsehirten Schmidt, Sohn, 6 M., 21 T. alt, am Schlagfluß"; 8. "des verstorbenen Bürgers und Schiffers Retzow Tochter, 76 J. alt, an der Gicht", oder für den 19. Dec. "die sep. Schernbeck, 59 Jahre alt, an Geschwulst". Die in diesen Übersichten genanntenTodesursachen reichen von A wie Altersschwäche oder Abzehrung sowie Entkräftung, Gehirnentzündung, Halskrämpfen bzw. -entzündung und Jammer bis hin zu Stickhusten, Schlagfluß, Verstopfung und Zahnen. Schließlich verstarben den Angaben zu Folge binnen vier Wochen 53 Personen.

Angekündigt wurden zudem in der hier "aufgeblätterten" Ausgabe No 2 die Predigten für den ersten Januar-Sonntag 1828. So luden die Stadtkirchen St. Gotthardt und Katharinen vor- und auch nachmittags ein, während das Paulikloster gar viermal zum Gebet geöffnet wurde. Den überwiegenden Raum des Wochenblatts für alle Stände nahmen "Vermischte Anzeigen" wie auch Bekanntmachungen der städtischen Behörden ein. Lassen wir nach gut 190 Jahren einige hier Revue passieren: Da kündigte ein Major v. Gostkofsky an, "Da ich sämmtliche Bedürfnisse baar bezahle, so nehme ich auf keine Forderungen Rücksicht, und warne daher Jeden, auf meinen Namen irgend Jemanden zu borgen". Indes ließ ein anderer Brandenburger wissen: ""400 Thlr. (Taler) zur ersten sichern Hypothek sind sogleich zu verleihen. Das Nähere bei Flatow." Und ein gewisser Ludolff ließ wissen: "Loose zur 1. Klasse, 57. Lotterie, welche den 10. Januar gezogen wird, a. 5 Thlr. und 5. Sgr. (Silbergrsochen) , auch Halbe und Viertel, so wie Auszüge der Einnehmer-Geschäfts-Anweisung a 2 1/2 Sgr. , sind bei mir zu haben."

Erstaunlich auch, welch verhältnismäßig großen Umfang schon vor fast zwei Jahrhunderten jene Offerten einnahmen, die heutzutage wohl unter der Rubrik "Wohnungmarkt" zu finden wären. "Bei Unterzeichnetem ist eine bequeme Wohnung, bestehend aus 3 Stuben, 1 Entree, Küche, 3 Kammern, Keller, gemeinschaftlichem Waschhauses und Trockenboden, zum 1. April d. J. zu vermiethen", kündigte C. L. Buchholtz aus der Ritterstraße 133 an. Und ein in der Steinstraße No. 133 ansässiger "Wirth" wollte zum 1. April in der Venedigstraße No. 636 (heutige Hauptstraße) 1 Hinterstube sowie eine Kammer der Oberetage bereitstellen. Da war in der gleichen Straße (No. 631) eine komplette Etage nebst Holzstall und Trockenboden wohl doch etwas anspruchsvoller. Schließlich dürfte folgende Offerte den Leser durchaus zum Schmunzeln bringen: "Eine Stube nebst Schlafkabinett und übrigem Zubehör ist in der Großen Münzenstraße 710 sogleich oder zu Ostern entweder meubliert an eine einzelne Person oder an eine stille Familie zu vermiethen".

Angebote unterschiedlicher Genres kamen hinzu. So hieß es da: "Beim Holzwärter Buchheim steht gutes starkes sowie gutes büchenes und birkenes Klobenholz zu sehr billigen Preisen zum Verkauf." Andererseits wurden beispielsweisein der Ritterstraße gute Futterkartoffeln abgegeben. Nicht allzu lange dürfte jener Havelstädter auf Interessenten für eine "frischmilchende" Kuh (mit Kalb) gewartet haben. Mit seinen Diensten empfahl sich der Fuhrmann Knape, wohnhaft beim Schlächtermeister Heine: "Tägliche Gelegenheit nach Potsdam und Berlin in bequemen verdeckten Wagen ist zu den billigsten Preisen von Freitag, den 4. Januar an in der Altstadt, Ritterstraße No. 162, und in der Neustadt, Steinstraße No. 212". Dazu passte bestens diese Anzeige des Altstädters Gurth aus der Klostertraße 187: "Wegen eingetretener Umstände bin ich Willens, mein in einem noch brauchbaren und guten Zustande befindliches Zugpferd aus freier Hand zu verkaufen."

Das damals noch so unscheinbare Druckerzeugnis aus der Kurstraße 7 sollte sich später zum renommierten bürgerlichen "Brandenburger Anzeiger" entwickeln. Unter diesem Titel erschien das Blatt dann ab 1871 im Großformat und ab 1.4.1877 schließlich an jedem Werktag. Übrigens, mit dem letzten alliierten Bombenangriff auf Brandenburg im Zweiten Weltkrieg (20. April 1945) fiel die Erfolgsgeschichte des "BA", den die Nationalsozialisten ideologisch ebenfalls voll vereinnahmt hatten, im wahrsten Sinne des Wortes in Schutt und Asche.