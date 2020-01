Klarer frischer Blick: Margot Deetz zwischen Büchern, also in ihrem Metier © Foto: Marco Winkler

Oberkrämer (MOZ) Bei den Terroranschlägen vom 11. September 2001 wurde die Welt aus dem Schlaf gerissen. Einen Tag später fuhr Oberkrämers Bibliothekarin so betrübt zur Arbeit wie Millionen andere. Den Kopf voll Trauer und beklemmender Gedanken. Als sie den Wissenshort nach Erledigung ihrer Pflichten, die sie selten als solche wahrnahm, wieder verließ, prasselte die grausame Welt erneut auf sie ein. Die Stunden zwischen Betrübnis und Bedrückung bargen eine Überraschung: Freude, Gespräche mit Kindern, Lachen und Lernen. Für wenige Stunden in einer anderen Welt, der Welt der Bücher. "Wer hat schon einen Job, in dem er alles um sich herum vergisst, weil er ehrlichen Herzens arbeiten geht?" Margot Deetz leitete 25 Jahre lang die Vehlefanzer Bibliothek. Nun ist sie in den Ruhestand gegangen; ein neues Kapitel beginnt.

Zurück in der Kinderstube

Das Haus in Eichstädt ist aus dem 17. Jahrhundert, gute Bausubstanz. "Wir renovieren gerade, mein Stübchen ist schon fertig", empfängt Margot Deetz den Reporter. Schuhe ausziehen im kalten Flur, Kaffeeduft in der guten Stube. Alte dunkle Möbel, kleine Couch, Bücher hinter Glas, Computer, Spitzbuben-Plätzchen auf dem Tisch. Es ist so behaglich, dass der Reporter den wärmenden Kamin sucht, aber nur eine weiße moderne Heizung findet. "Das war früher meine Kinderstube." Ihre Eltern sind im vorigen Jahr gestorben. Eine schwere Zeit. "Mein Mann musste sich um vieles kümmern, während ich in der Bibliothek war." Arbeiten. Ihr Sohn schenkte ihr einmal ein Schild, auf dem "Rettet den Feierabend!" steht. "Das hängt jetzt im Schlafzimmer."

Am 18. Dezember wurde sie von Kollegen und der Gemeinde verabschiedet. Die Verwaltung versäumte zwar, die Presse einzuladen. Margot Deetz wollte im Prinzip selbst kein großes Brimborium. Eine einfache Schlüsselübergabe hätte gereicht, sagt eine Frau, der Selbstdarstellung fremd ist. "Es geht um die Bücher, nicht um mich." Dennoch war die Freude über den Besuch von Kolleginnen, Literaturunterhalterin Tina Kemnitz, Familie Klatt mit einem persönliche Puppenspiel und den vielen Kindern eine honorierende Überraschung. "Die ganze Veranda war voller Geschenke", sagt sie. Margot Deetz wirkt befreit. Sie sitzt im Schneidersitz auf der Couch, ihre Augen leuchten, Worte sprudeln nur so aus ihr raus. "Es ist Druck von mir gefallen", gibt sie zu. Sie kann ihre Zeit frei gestalten, ist, trotz Freude an der Arbeit, nicht mehr auf Termine angewiesen und keinem Druck ausgesetzt. "Ich habe Lebensqualität gewonnen." Märchen mit ihrem Mann gucken, morgens im Bad aufmerksam Grönemeyer hören, im Garten Gemüse ernten. Ihr Vater war Bauer. Ein wenig Rückbesinnung klingt an. Ausleihzahlen, Daten, Fakten, Erfolge? Die Zeit, ein Leben daran zu messen, liegt hinter ihr. Die Erkenntnis: "Ein Leben ohne Bibliothek kann es geben."

Mit Jennifer Prahl (kleines Foto, rechts) habe sie eine kreative Nachfolgerin gefunden, die durch ihr dreieinhalbjähriges Kind den perfekten Draht zum jungen Publikum hat. "Bibliothek soll sich verändern, deshalb halte ich den Mund, mische mich nicht mehr ein", sagt sie. Jennifer Prahl will bald die Toniebox einführen: ein Kubus mit aufsetzbaren Figuren, die jeweils ein Hörspiel enthalten. "Das ist doch super! Wir müssen stets neue Wege einschlagen", freut sich Margot Deetz, die immer offen für Ideen und Experimente war. Claudia Adler (links), Leiterin der Bötzower Zweigstelle, sei die Bodenhaftung für ihre überbordenden Vorhaben gewesen. "Sie war meine Basis, wir sprechen die gleiche Sprache."

Spiegel weist den Weg

Ihre musste Margot Deetz erst finden: zwischen fröhlich und lebensbejahend, sensibel und zurückhaltend. Nach dem Abitur an der EOS Hennigsdorf die quälende Ein-Wort-Frage: Berufswunsch? Antwort: "Irgendwas mit Deutsch, nichts mit Mathe." Hanna Spiegel, Leiterin der damaligen Oranienburger Stadt- und Kreisbibliothek, überzeugte sie nicht nur in einem Praktikum. "Als ich später in Leipzig studierte, kam sie extra zu mir." Margot Deetz sollte Anfang der 80er-Jahre eine Zentralbibliothek in Kremmen aus dem Boden heben. "Doch Kremmen kam räumlich nicht in die Hufe."

Deshalb sollte sie die gleiche Aufgabe in Liebenwalde erfüllen. Ein Glücksfall, fand sie dort nicht nur eine Wohnung, sondern auch ihren Mann, mit dem sie zwei inzwischen erwachsene Söhne hat. Mit der Wende wurden die Bibliotheken freiwillige kommunale Aufgaben. "Es war klar, einer in Liebenwalde muss gehen." Sie nahm die Arbeitslosigkeit in kauf. Als ABM-Kraft half sie noch, die Schulbibliothek voranzubringen. "Ein Raum zwischen Klos und Umkleide mit zwei Regalen, Tisch und Kohlehaufen vor dem Fenster", erinnert sie sich. Schließlich zog sie aufgrund der besseren Wohnbedingungen zurück nach Eichstädt.

Dann kam Hubert Gediga

Fast wäre sie Schulsekretärin geworden. Doch dann kam eines Tages der damalige Schulleiter Hubert Gediga zu ihr. Erneut: ein Glücksfall. Mit Fördermitteln fing sie 1993 an, die Vehlefanzer Bibliothek aufzubauen. Und das äußert erfolgreich. "Die Zeit hatte ihre ganz eigene Euphorie", sagt sie. Aufbruch lag in der Luft, Margot Deetz breitete die Flügel aus, eroberte zusammen mit unzähligen Kindern neue und alte Welten. Seitdem hat sie Generationen von Lesern das "gute Buch" nahe gebracht, als Vermittlerin von Kultur und Bildung. "Ich habe mich gefreut, wenn ich das passende Buch für einen Leser gefunden habe."

Zeit zum Luftholen

Man erobere sich sein Umfeld, sagt Margot Deetz im Gespräch. Den Schülern brachte sie Umgangsformen bei, half ihnen, Konflikte zu lösen und sich Problemen zu stellen. Sie auf eine Buchausleiherin zu reduzieren, wäre töricht, fast beleidigend. In ihrer 34-Stunden-Woche kümmerte sie sich um Veranstaltungen, Werbung, Lobby-Arbeit, Schulungen, Organisatorisches, Fernleihen, Bestandsaktualisierungen. Jetzt holt sie Luft. "Ich komme zu mir, bin ein freier Mensch und kann machen, was ich will", sagt sie beim abschließenden Rundgang über ihr großes Grundstück. "Wir sehen uns", verabschiedet sie sich, "außerhalb der Bibliothek." Sie sprüht vor Energie, ihre Geschichte ist noch längst nicht auserzählt. Margot Deetz hat ebenso wenig ausgedient wie das gedruckte Buch.